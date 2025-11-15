Назван самый солнечный пляж в Европе в зимний сезон

Когда большинство европейских курортов погружаются в холод и дожди, на юге континента есть места, где солнце не исчезает даже в декабре. Популярность зимних путешествий в теплые страны растет, и туристы все чаще ищут направления, где можно насладиться морем и светом вместо снега и тумана.

Именно поэтому аналитики компании Saga Holidays решили выяснить, какой пляж Европы получает больше всего солнечных лучей в холодный сезон – с ноября по апрель. Самым солнечным пляжем континента признан Плайя-де-Маспаломас на острове Гран-Канария (Испания). Детали рассказало издание Express.

Исследование базировалось на анализе климатических данных, включая количество солнечных часов и средние температуры на самых популярных пляжах Европы. Маспаломас получил первое место с более 10 часами солнечного света в день и средней максимальной температурой около +22°C.

На второй строчке оказался Playa de las Teresitas на Тенерифе, а тройку лидеров замыкает Lady's Mile Beach в Лимассоле, Кипр.

Маспаломас – одно из самых известных мест на южном побережье Гран-Канарии. Его пейзажи – это золотые песчаные дюны, широкая береговая линия и прозрачные волны Атлантики.

"Известный своими величественными дюнами и кристально чистой водой, пляж идеален для загара, плавания или долгих прогулок. Вблизи – множество баров, магазинов и киосков с закусками. Популярны водные виды спорта, бадибординг и прогулки к природному заповеднику", – отмечают на TripAdvisor.

Пляж остается активным в течение всего года – туристы посещают его даже в декабре и январе, наслаждаясь теплым ветром и ласковым солнцем.

Постоянные посетители отзываются о Маспаломасе как о месте, которое никогда не надоедает. Многие туристы отмечают удобства: чистый песок, безопасное купание, кафе у побережья.

Пляж стал настоящим символом вечного лета на Канарских островах. Здесь можно прогуливаться вдоль дюн, наблюдать закат над Атлантикой или просто наслаждаться кофе у моря.

Стабильная температура, мягкий бриз и отсутствие экстремальной жары делают отдых приятным в любое время года.

Так что, если в вашем городе снова пасмурно, а дождь не дает забыть об осени – самое время задуматься о путешествии на Гран-Канарию.

