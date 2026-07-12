"Настоящий ад": путешественник назвал города, куда ни за что бы не вернулся

Выбор идеального места для предстоящего отпуска или самостоятельного путешествия часто основывается на ярких рекламных буклетах и красивых фотографиях в социальных сетях. Однако реальный опыт туристов порой кардинально отличается от общепринятых восторженных отзывов.

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Опытный путешественник, успевший побывать в шести десятках стран, откровенно рассказал о городах, которые вызвали у него исключительно негативные эмоции. Своим подписчикам он настоятельно советует обходить эти места стороной, чтобы не испортить впечатления от отдыха и не потратить зря время и деньги, пишет издание The Mirror.

Нью-Дели, Индия

Индийская столица поразила блогера критическим уровнем перенасыщения эмоциями и раздражителями. Среди главных минусов он выделил постоянный смог, застилающий небо, ужасное загрязнение воздуха, бесконечный гул автомобильных клаксонов и хаотичное движение, где автобусы соседствуют с коровами. В то же время путешественник подчеркнул, что сама Индия в других своих регионах – прекрасная и очаровательная страна, но возвращаться именно в Дели он не имеет ни малейшего желания.

Леон, Никарагуа

Несмотря на то, что в целом путешествие по этой латиноамериканской стране доставило блогеру много удовольствия, именно этот город стал неприятным исключением. Леон запомнился ему изнурительной жарой, от которой постоянно приходится потеть, а также опасной атмосферой на улицах в ночное время. Хотя другие пользователи соцсетей в комментариях готовы поспорить с таким мнением, для самого автора это направление закрыто навсегда.

Ия, Греция

Эту популярную европейскую локацию путешественник без колебаний назвал своим личным определением "ада". В летний сезон очаровательная деревушка превращается в ловушку, где тысячи туристов с селфи-палками толкают друг друга ради одинакового снимка заката под палящим солнцем. По мнению блогера, на этот пейзаж гораздо приятнее посмотреть в интернете, чем терпеть ради него колоссальный дискомфорт.

Пномпень, Камбоджа

Визит в столицу Камбоджи состоялся довольно давно, однако в памяти обычно остаются самые яркие детали. Город показался автору слишком застроенным, однообразным и переполненным магазинами по продаже автомобильных шин, где практически нет интересных занятий для иностранцев. Правда, здесь блогер оставил место для сомнений и отметил, что готов выслушать возражения местных знатоков и, возможно, когда-нибудь даст этому месту второй шанс.

Бенидорм, Испания

Этот испанский курорт также попал в категорию худших мест, особенно для тех путешественников, которые не являются гражданами Великобритании. Город практически полностью утратил свой национальный колорит: меню каждого заведения переполнено английскими завтраками, а на пляжах и улицах находится огромное количество светлокожих британских отдыхающих. Путешественник иронично заметил, что тем, кто добровольно выбирает Бенидорм для отдыха в Испании, стоит серьезно пересмотреть свои жизненные решения.

OBOZ.UA писал, какую страну называют самой мирной на протяжении 19 лет.

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