Лидирует уже 19 лет: названа самая мирная страна в мире

Безопасность – один из главных критериев, на который туристы обращают внимание при планировании путешествий. Именно поэтому международные рейтинги миролюбия помогают оценить, в каких странах ситуация наиболее стабильна, а уровень рисков – самый низкий.

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В новом Глобальном индексе мира за 2026 год эксперты вновь определили государство, которое уже много лет подряд удерживает первое место. Она возглавляет рейтинг уже 19-й год подряд, опережая все остальные страны мира, отмечает издание Travel + Leisure.

Какая страна стала самой мирной в 2026 году

Согласно Глобальному индексу мира 2026 года, самой мирной страной мира вновь признана Исландия. Исследование ежегодно публикует независимый Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace), который оценивает 163 независимых государства и территории, охватывающие почти всё население планеты.

При составлении рейтинга специалисты анализируют 23 качественных и количественных показателя. Они учитывают уровень общественной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов, а также степень милитаризации страны. Чем ниже итоговый балл, тем более мирным считается государство. В 2026 году Исландия получила оценку 1,161, значительно опередив Новую Зеландию, занявшую второе место с показателем 1,343.

Эксперты отмечают, что за последний год уровень миролюбия Исландии вырос еще на 2%. Кроме того, показатели общественной безопасности улучшились на 4%, а уровень милитаризации страны также несколько снизился.

По мнению авторов исследования, стабильное лидерство Исландии объясняется сразу несколькими факторами. Среди них:

отсутствие постоянной армии,

очень низкий уровень преступности

высокий уровень социальной сплочённости населения.

Именно эти особенности уже много лет обеспечивают стране статус одной из самых безопасных в мире.

В первую пятерку рейтинга также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.

В то же время эксперты подчеркнули, что Западная и Центральная Европа по-прежнему остаются самым мирным регионом мира, ведь именно здесь расположены семь из десяти самых мирных государств планеты. И хотя отдельные страны улучшили свои позиции, Исландия пока не демонстрирует никаких признаков того, что готова уступить свое многолетнее лидерство.

OBOZ.UA ранее писал об особом острове Исландии, который закрыли для посетителей.

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