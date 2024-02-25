На стыке двух континентов: исследуем Казахстан

Эта восточная страна с европейскими ценностями находится в центре Евразии. Ее окружают могучие горы, широкие степи, глубокие озера и каньоны, а также два моря – Каспийское и Аральское. Республика входит в топ-10 величайших стран мира. Однако она до сих пор не попала в список самых посещаемых. Большинство туристов почему-то ее обходят. Хотя древних памятников, архитектурных жемчужин и природных чудес здесь хватает.

Что посмотреть в Казахстане? Читайте и записывайте!

Астана

Столица страны – хороший пример современного и прогрессивного мегаполиса. Она очень быстро развивается. Здесь вы встретите множество потрясающих сооружений и причудливых скульптур, прославившихся на весь мир. А вот исторических застроек в этом городе нет. Однако здесь можно с комфортом провести время.

Рекомендуем отправиться в торгово-развлекательный центр "Хан-Шатырь". Он вошел в список лучших экозданий мира. Если журнал Forbes Style оценил его уровень, то туристам точно есть что посмотреть. Сооружение возвели в виде прозрачной палатки, внутри которой функционирует пляжный курорт.

Далее идите к башне Байтерек. Кроме оригинальной внешности, конструкция может похвастаться смотровой площадкой. С нее открываются потрясающие виды.

Также посетите Дворец мира и согласия, прогуляйтесь по трехуровневому мосту, восточному базарчику. Здесь можно приобрести множество подлинных вкусностей. Для тех, кто хочет насладиться местной природой, рекомендуем съездить в Боровую. Здесь растут хвойные деревья, а также термальные источники и голубые озера. А если мечтаете увидеть розовых фламинго, направляйтесь в Кургальджинский заповедник.

Алматы

Этот огромный мегаполис считается душой страны. Здесь рядом живут тенденции и обычаи. На улицах звучит современный поп и народные песни, а в заведениях подают подлинные блюда с новыми позициями. Большинство местных уверены: знакомство с их государством нужно начинать именно с этого города.

Советуем сразу пойти к самому главному достопримечательности – Кок-Тобе. С этой локации открываются невероятные виды на горный хребет Тянь-Шаня. Здесь, на высоте 1130 метров, расположено множество культурно-развлекательных достопримечательностей: контактный зоопарк, фонтан желаний, художественная галерея и колесо обозрения. Добраться до локации можно тремя способами: пешком, по канатной дороге или автомобилем.

Не забудьте изучить окрестности мегаполиса. Недалеко от Алматы находится Чаринский каньон. Это родина редких представителей флоры и фауны. Некоторые из них занесены в Красную книгу.

Актау

Это теплый город, буквально за несколько лет выросший в пустыне. В 1963 году здесь начали активно добывать нефть. Это и послужило толчком к ускоренному строительству.

Сегодня Актау – курортная зона Казахстана. Здесь хорошо обустроены пляжи и хорошо развитая туристическая инфраструктура.

Рекомендуем прогуляться по окрестностям единственного в Казахстане порта. Пройдитесь к маяку, расположенному на крыше жилого дома. А также посетите Бекет Ата – белую мечеть с небесно-голубыми куполами.

Костанай

На берегу реки Тобол раскинулся уютный казахский городок. Приехав сюда, путешественники сразу отправляются на набережную. Здесь установлены детские аттракционы, есть велосипедные дорожки, а также высятся достопримечательности.

В Костанае обязательно посетите выставочный зал игрушек, зайдите в святыню Ак-Мечеть и краеведческий музей. А также обязательно покатайтесь на двухэтажном автобусе. Его маршрут лежит по известным туристическим локациям.

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