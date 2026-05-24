На самой длинной реке мира нет мостов: причина вас удивит

Величественная река Амазонка, которая протекает по территории Перу, Колумбии и Бразилии, официально признана самой длинной и самой полноводной водной артерией нашей планеты. На протяжении более 6400 километров своего главного течения эта гигантская природная система не имеет ни одного стационарного моста.

Как сообщает National Geographic, для многих современных жителей мегаполисов такой факт кажется странным, ведь человечество давно научилось покорять сложные ландшафты. Однако в случае с главным символом Южной Америки действуют совсем другие правила и законы природы. Ведущие инженеры и экологи выделяют несколько фундаментальных факторов, из-за которых сооружение мостов здесь остаётся нецелесообразным и даже опасным.

Отсутствие логистического спроса и оторванность от инфраструктуры

Главная причина отсутствия капитальных переправ кроется в банальном отсутствии экономической необходимости. Огромный бассейн Амазонки покрыт густыми тропическими лесами и является очень малозаселенным. Большинство здешних территорий просто лишены сети автомобильных дорог, к которым можно было бы подключить потенциальные мосты.

Ярким примером является бразильский город Макапа: несмотря на то, что в нем живут сотни тысяч жителей, он не имеет сухопутного сообщения с остальной частью страны. Для местного населения и бизнеса сама река и ее притоки служат естественными и основными транспортными магистралями, где движение обеспечивается лодками, катерами и паромами.

Непредсказуемая природа и колоссальные инженерные вызовы

Возведение любых масштабных конструкций в амазонских условиях – это настоящее испытание для строителей. Во время сезона дождей уровень воды в реке способен подниматься почти на 9 метров, из-за чего ее ширина увеличивается в несколько раз, затапливая огромные прибрежные площади.

Кроме нестабильного разлива воды, серьезную угрозу для опор потенциальных мостов представляют "матупа" – массивные плавучие острова из густой растительности, которые течение срывает с берегов и несет на большой скорости. К тому же мягкая, зыбкая почва и постоянная влажность экваториального леса быстро разрушают любые искусственные сооружения, что доказывает печальный опыт заброшенного в 1970-х годах шоссе BR-319.

Угроза экологической системе и лесным массивам

Хотя на самой Амазонке переправ нет, через ее крупнейший приток Риу-Негру вблизи города Манаус все же возвели мост имени журналиста Фелиппе Дау. Этот проект в свое время подвергся жесткой критике со стороны международного сообщества из-за высоких экологических рисков.

Аналитические исследования показывают, что около 95% случаев незаконной вырубки уникальных тропических лесов происходят именно вблизи новых дорог и транспортных узлов, которые открывают браконьерам доступ к ранее нетронутым чащам.

Именно поэтому ученые и защитники дикой природы убеждены, что отсутствие мостов помогает сохранить уязвимую биоразнообразие региона, и надеются, что эта река еще долго будет оставаться свободной от железобетонных конструкций.

