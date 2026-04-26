Невероятный вид на Атлантический океан: какой остров имеет самую длинную набережную

Елена Былим
Путешествия
2 минуты
1,2 т.
На испанском острове Лансароте вдоль побережья протянулся непрерывный маршрут длиной более 26 километров с видами на Атлантический океан. Набережная проходит через популярные курортные районы, пляжи и зоны отдыха, что делает ее привлекательной для туристов.

Маршрут одинаково популярен среди пешеходов, велосипедистов и любителей утренних пробежек. Дополнительным преимуществом является мягкий климат весной, когда на острове тепло, но еще нет летнего наплыва гостей, отмечает издание Daily Express.

Именно поэтому Лансароте все чаще называют одним из лучших направлений для активного отдыха у океана.

Чем особенна набережная Лансароте

Маршрут начинается в курортном Пуэрто-дель-Кармен и тянется до Коста-Тегисе, соединяя несколько туристических зон острова. Вдоль дороги открываются панорамные виды на океан, уютные бухты, пляжи, а также многочисленные кафе, рестораны и бары.

Для путешественников это не просто прогулочная зона, а полноценный способ увидеть главные прибрежные локации Лансароте.

Интересно, что набережную не строили как единый масштабный проект. Она формировалась постепенно, в соответствии с потребностями местных жителей, а затем превратилась в одну из главных туристических достопримечательностей острова. Сегодня именно эта природная и удобная инфраструктура привлекает тысячи гостей ежегодно.

Ранее самой длинной морской набережной гордился город А-Корунья на севере Испании. Ее маршрут простирается примерно на 13 километров и проходит мимо городских пляжей, исторических мест и культурных достопримечательностей. В 2011 году именно этот город некоторое время удерживал первенство. Ситуация изменилась в 2016 году, когда прибрежную зону Лансароте существенно расширили.

После обновления островная набережная стала более чем вдвое длиннее маршрута А-Коруньи и официально перехватила рекорд. Несмотря на потерю первенства, А-Корунья остается популярным туристическим направлением. Однако именно Лансароте сегодня считается местом, где можно совершить самую длинную прогулку вдоль океана во всей Европе.

OBOZ.UA писал об особенностях отдыха в Южном Марокко.

