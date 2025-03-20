Можно получить штраф 40 тысяч грн: какую обувь не стоит брать с собой в Грецию

Греция – одна из самых популярных туристических стран мира, привлекающая путешественников своими античными достопримечательностями, уникальной культурой и живописными видами. Однако чтобы путешествие прошло без неприятных неожиданностей, стоит знать о местных правилах.

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Одно из них касается выбора обуви: если вы планируете посетить Акрополь, театр в Эпидавре или другие исторические места, забудьте о туфлях на шпильках. Это не просто вопрос удобства – ношение каблуков в таких локациях строго запрещено, пишет Daily Express.

Острые каблуки могут повредить древние камни, оставляя царапины и трещины, что впоследствии приводит к разрушению памятников. Чтобы предотвратить это, греческое правительство еще в 2009 году ввело закон, предусматривающий штрафы за ношение каблуков в таких местах. Сумма наказания может достигать 900 евро, что в эквиваленте составляет около 40 тысяч гривен.

Если вы хотите избежать лишних затрат и дискомфорта, эксперты советуют заранее ознакомиться с местными правилами перед поездкой. Дон Морвуд, содиректор компании Cheap Deals Away, отмечает: "Путешественники могут легко избежать штрафов, если заранее проведут небольшое исследование правовых особенностей страны назначения. Я всегда рекомендую проверять официальную туристическую информацию и быстро искать в Google любые необычные правила, которые могут повлиять на ваш визит. Таким образом, вы сможете сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться своим путешествием, а не уклоняться от штрафов или неудобных ситуаций".

Кроме ограничений на обувь, туристам в Греции также запрещено посещать исторические места в состоянии алкогольного опьянения, приносить с собой еду и напитки, устраивать несанкционированные представления или фотосессии без разрешения. В частности, вывоз даже маленьких фрагментов археологических объектов рассматривается как нарушение закона и может привести к серьезным штрафам или даже судебному преследованию.

Ранее OBOZ.UA писал, что эксперты назвали города в Европе для отпуска, имеющие итальянский вайб, но более доступные. Среди них – один греческий город.

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