Можете испортить отпуск: названы худшие пляжи Европы

Миллионы людей ежегодно стремятся к идеальному пляжному отдыху в Европе, но реальность не всегда соответствует ожиданиям. От идиллических фотографий в Instagram до нелестных отзывов на туристических платформах существует значительный разрыв.

Видео дня

Недавний отчет компании Cloudwards показал, что европейские пляжи, особенно в пиковый сезон, являются одними из самых проблемных в мире. Их критикуют за чрезмерное количество людей, мусор и шум. Анализ отзывов на TripAdvisor раскрывает истинные впечатления туристов, которые часто не совпадают с рекламными изображениями, отмечает Euronews.

Компания Cloudwards провела анализ более 1,3 миллиона отзывов на платформе TripAdvisor, которые касались 200 самых популярных пляжей мира. Негативные комментарии были отсортированы по четырём основным категориям: грязь, переполненность, длинные очереди и шум. На основе частоты упоминания этих слов каждому пляжу присвоили балл от 0 до 100. Чем выше балл, тем больше жалоб было на конкретную локацию.

Если вы когда-нибудь искали свободное место на пляже, вам будет неудивительно, что восемь из десяти самых критикуемых пляжей за переполненность расположены именно в Европе. По данным отчета, пляж Борнмута в Великобритании возглавил список европейских пляжей, которые вызывают больше всего жалоб, занимая пятое место в мире.

Худшие пляжи Европы

Однако, худшие показатели перенаселенности в Европе имеет Италия. Пляж Ла-Пелоза на Сардинии, известный своими бирюзовыми водами, стал мировым лидером по жалобам на толпу. Около 87% негативных отзывов касались именно этой проблемы. Один из туристов отметил, что в сентябре количество людей на пляже напоминало центральный Лондон в новогоднюю ночь.

Сразу за Ла-Пелоза в рейтинге расположились другие популярные европейские места. Среди них — португальская Прайя-да-Фалезия, поражающая золотыми песками и скалами. Жалобы также касались испанской Кала-Комте на Ибице и крошечного залива Коннос на Кипре. Эти пляжи часто называют райскими, но чрезмерная популярность создает огромную нагрузку, что приводит к негативным отзывам.

Греческие пляжи, несмотря на меньшее количество жалоб на переполненность по сравнению с итальянскими, выделяются в других категориях. Например, Лагуна Балос на Крите заняла седьмое место в мире по уровню загрязненности, причем почти половина негативных отзывов касалась именно этого. Пляж Порто-Кацики на острове Лефкада, выглядящий идеально, попал в десятку самых шумных пляжей в мире, что свидетельствует о том, как популярность может влиять на экологические достопримечательности.

Многие из этих направлений уже начали принимать меры для борьбы с наплывом туристов. Сардиния ввела ежедневные ограничения на количество посетителей и обязательное предварительное бронирование. Греция ввела въездной сбор для пассажиров круизных лайнеров, а Испания запретила распитие алкоголя на некоторых пляжах.

OBOZ.UA напоминает, что специалисты определили самые грязные пляжи, которые расстроили туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.