Солнце, море и толпы: названы худшие популярные пляжи в Европе в 2025 году

Ежегодно тысячи путешественников выбирают европейские пляжи, надеясь на комфортный отдых. Но не всегда ожидания совпадают с реальностью.

Согласно новому исследованию Cloudwards, многие из самых популярных прибрежных локаций Европы попали в список худших в мире из-за переполненности, грязи и других недостатков, пишет Euronews.

Эксперты проанализировали более 1,3 миллиона отзывов на TripAdvisor, чтобы определить места, которые вызвали больше всего нареканий у туристов. В результате восемь из десяти самых критикуемых за толпы пляжей расположены именно в Европе. В списке оказались как итальянские и греческие курорты, так и популярные места в Великобритании, Испании и Португалии.

Лидеры антирейтинга

Абсолютным рекордсменом по жалобам стал пляж Ла-Пелоза на Сардинии. Эта живописная коса с бирюзовыми водами получила самый высокий в мире показатель негативных отзывов о переполненности – 87%.

На втором месте оказалась другая сардинская жемчужина – Спьяджа Ла Чинта, известная белым песком и природными дюнами.

В первой пятерке также Прайя-да-Фалезия в Португалии, Кала-Комте на Ибице и крошечная бухта Коннос на Кипре, которую туристы часто называют "маленьким кусочком рая", но жалуются на тесноту.

Не обошлось и без британского побережья: пляж Борнмута занял пятое место в мире по количеству нареканий на чистоту и недостаток пространства.

Эксперты отмечают, что в таких местах пиковые периоды отдыха превращают даже самые лучшие пейзажи в хаотичную картину из пляжных полотенец, зонтиков и очередей в кафе.

Греция оказалась менее переполненной, чем некоторые другие страны, но попала в антирейтинг из-за других проблем. Лагуна Балос на Крите стала седьмой в мире по количеству жалоб на грязь, а также получила негатив из-за толп туристов. Еще один критский пляж, Элафониси, известный розовым песком, оказался среди лидеров по переполненности – более 70% отзывов содержали такие замечания.

Пляж Порто-Кацики на Лефкаде попал в топ-10 по уровню шума и препятствий. Несмотря на это, он остается в мировом рейтинге лучших пляжей, что подчеркивает две стороны популярности: красота привлекает туристов, но их количество вредит впечатлениям и окружающей среде.

Как составлялся рейтинг

Специалисты Cloudwards исследовали 200 самых популярных пляжей мира, анализируя отзывы в четырех основных категориях жалоб: грязь, переполненность, очереди и шум. Каждому пляжу присваивали оценку от 0 до 100 – чем больше ключевых слов с жалобами, тем выше балл в негативном смысле.

Оказалось, что даже такие культовые места, как пляж Вайкики на Гавайях, получили максимальные 100 баллов – правда, по "всем неправильным причинам". В большинстве случаев туристов разочаровывает сочетание высокой популярности, ограниченных зон отдыха и неготовности инфраструктуры к большому наплыву посетителей.

Эксперты советуют путешественникам перед поездкой внимательно проверять актуальные отзывы, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Ведь даже райский вид может превратиться в разочарование, если придется бороться за место под солнцем.

