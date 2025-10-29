Море, горы и тепло: туристам посоветовали, куда поехать в Италии

В Италии хватает мест, где сочетаются прибрежные и горные пейзажи, но, скажем, Амальфи настолько популярно, что здесь не протолкнуться от туристов. Именно поэтому эксперты по путешествиям не устают искать менее раскрученные локации, где можно роскошно отдохнуть.

Как пишет Express, таким местом является Ласкари – небольшой городок, расположенный вблизи Палермо, на северном побережье Сицилии. Основанный в XVII веке крестьянами из соседнего Граттери, Ласкари был назван в честь знатной семьи Ласкари, которая когда-то правила этой территорией. Сегодня здесь царит спокойная атмосфера. Город предлагает своим гостям традиционный сицилийский шарм и близость к популярным локациям, таким как Чефалу.

Узкие улицы, исторические церкви, локальные фестивали – все это присутствует в Ласкари. К тому же совсем рядом находятся роскошные пляжи, где приятно нежиться под солнцем. Все это делает городок тихим, но привлекательным уголком для посетителей, желающих исследовать настоящую сицилийскую жизнь подальше от туристических зон. Близость Ласкари к Чефалу делает его удобным и для тех, кто желает посвятить время осмотру достопримечательностей, но при этом не уступать спокойной атмосферой.

В ноябре в Ласкаре может быть мягкая и приятная температура до 22°C – идеальна для спокойных прогулок по пляжу и исследования сельской местности под мягким солнечным светом. Очарование города заключается в его спокойном ритме. Местные жители обожают собираться в кафе, на оживленных рынках, полных свежих продуктов, и в уютных ресторанах. При этом они всегда рады приветствовать гостей.

Пляжи городка, такие как Спиаджа Горго Лунго и Спиаджа Салинелле, предлагают уединённые уголки для принятия солнечных ванн и плавания. И все рядом с живописными пейзажами и соседними курортами, идеальными для отдыха.

Любители природы могут исследовать побережье Ласкари, которое идеально подходит для семейных пикников и безопасного плавания. Или отправиться в соседний парк приключений Мадони для пеших прогулок и катания на зиплайне.

Исторический центр города приглашает к неторопливым прогулкам мимо исторических зданий и древних церквей. А замок Скодрилло предлагает заглянуть в его средневековое прошлое. Вам здесь будет очень спокойно и точно не скучно.

