Местами всего 30 метров: где находится самый узкий город в мире

В китайской провинции Юньнань расположено одно из самых необычных поселений на нашей планете – город Яньцзинь. Зажатое в глубоком каньоне между отвесными горными склонами, оно поражает своими экстремально ограниченными габаритами.

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В самом узком месте ширина этого городского пространства составляет всего тридцать метров, а в самом широком едва достигает трехсот. Несмотря на столь сложные географические условия и сложную логистику, здесь постоянно проживает около четырехсот тысяч человек, отмечает newsweek.ro.

Чтобы эффективно адаптироваться к суровым природным условиям, местные власти и архитекторы решили развивать инфраструктуру исключительно в вертикальном направлении. Благодаря такому подходу город превратился в уникальный компактный мегаполис, построенный вдоль реки.

Архитектурные секреты вертикального города

Абсолютное большинство жилых зданий и инфраструктурных объектов в Яньцзине построено по особой технологии. Из-за постоянной угрозы сезонных разливов реки и ограниченности свободной земли строителям пришлось возводить высокие и узкие сооружения непосредственно на прочных сваях.

Оригинальные опорные конструкции не только надежно защищают жилье от разрушительных наводнений, но и позволяют существенно экономить каждый квадратный метр ценной территории. Благодаря этому застройка выглядит чрезвычайно плотной, а сами дома словно вырастают прямо из воды и горных скал.

Жизнь в изоляции среди отвесных скал

Несмотря на высокую плотность населения, Яньцзинь остается одним из наименее доступных уголков региона. Природные барьеры в виде крутых горных массивов значительно затрудняют транспортное сообщение с внешним миром.

Добраться сюда приходится по сложным маршрутам, ведь ближайший аэропорт находится примерно в шести часах езды на автомобиле. Однако даже такая удаленность не мешает сотням тысяч горожан вести полноценную жизнь в этом удивительном урбанистическом ущелье.

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