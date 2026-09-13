Заходит в 220 портов: сколько длится самый длинный в мире круиз

Путешествие вокруг света может длиться не несколько недель или даже месяцев, а более года. Именно такой маршрут предложила компания Explorations by Norwegian, которая запустила самый длинный в мире непрерывный запланированный круиз.

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Лайнер Regatta отплыл из Рима 1 сентября 2026 года. Впереди у его пассажиров 371 день путешествия, более 220 портов и 62 страны на шести континентах. Подробности сообщает Daily Mail.

Куда отправится лайнер

Маршрут охватывает десятки популярных и отдаленных направлений в разных частях мира.

В Европе пассажиры смогут посетить, в частности, Неаполь, Санторини, Копенгаген и Хельсинки. В Африке предусмотрены остановки на Кабо-Верде, в Кейптауне и на Занзибаре.

Далее лайнер направится в Азию, где в маршруте значатся Хиросима, остров Чеджу, Коломбо и Мале. В Северной и Южной Америке путешественники увидят Аляску, Амазонку, Нью-Йорк и другие направления.

В программе также предусмотрена возможность увидеть северное сияние, пройти через Панамский канал и посетить ряд известных исторических и природных достопримечательностей.

Что есть на борту

Regatta – относительно небольшой по современным круизным меркам лайнер. Он имеет 348 кают и может принять около 700 пассажиров.

На борту есть бассейн, спа-центр, тренажерный зал, библиотека, бары и рестораны. Пассажирам также предлагаются специализированные рестораны, Wi-Fi, пакет напитков и часть береговых экскурсий. Меньшие размеры судна позволяют заходить в порты, недоступные для крупнейших круизных лайнеров.

Сколько стоит самый длинный круиз

Полное путешествие продолжительностью 371 день стоит от примерно 65 тысяч евро с человека. По другим тарифам цена может быть значительно выше в зависимости от категории каюты и условий бронирования.

В то же время проводить на борту целый год необязательно. Маршрут разделен на отдельные части, поэтому пассажиры могут присоединиться только на несколько недель или месяцев.

Например, доступны более короткие путешествия по Средиземному морю, а также длительные маршруты продолжительностью более 170 или 200 дней.

Предыдущий рекорд был значительно короче. До запуска Regatta рекорд принадлежал кругосветному круизу Ultimate World Cruise компании Royal Caribbean. Он длился 274 дня.

Новый маршрут превысил этот показатель почти на сто дней и стал первым регулярным круизом, в ходе которого пассажиры могут провести в непрерывном кругосветном путешествии более года.

Первый 371-дневный рейс уже отправился и полностью забронирован. Однако на 2027 год запланирован еще один почти годовой маршрут – 367-дневный круиз, который стартует в феврале из Австралии.

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