'Мертвое село' возле Киева: в сети завирусились кадры таинственного места, в которое очень непросто попасть. Фото, видео

В Бучанском районе Киевской области расположено таинственное село Нижиловичи, которое может поразить даже самых требовательных туристов. Населенный пункт пронизан мистической атмосферой, а одной из его главных достопримечательностей является давно заброшенная киностудия "Киевфильм".

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Кадры "мертвого села" завирусились на просторах социальной сети TikTok. На записи можно увидеть, что сейчас на его территории расположено много заброшенных домов, неработающих фонтанов и других интересных сооружений.

Общая площадь Нижиловичей составляет всего 438 гектаров. В первые годы основания села местные жили довольно бедно. Большинство людей занимались земледелием, скотоводством, а также обрабатывали деревья. Когда в населенном пункте началась коллективизация, много селян, конечно, сопротивлялись, однако любые восстания быстро подавлялись. Так в период с 1929 по 1937 годы было арестовано по меньшей мере 12 человек, которые не хотели подчиняться системе.

В период Немецко-советской войны на территории населенного пункта также происходило немало негативных событий. В Нижиловичах существовала подпольная организация сопротивления "Искра", членами которой были Николай Евдокимович Зубченко, Дмитрий Коваленко и Порфирий Терещук. Их замучили гестаповцы в Чехословакии. Когда село было освобождено из-под немецкой оккупации в 1943-м, здесь постепенно начала возрождаться жизнь.

В 2003 году в Нижиловичах решили построить "Киевфильм". Площадь киностудии составляет 20 гектаров, а на ее территории возвели немало оригинальных декораций, таких как хутор-село, церковь, ветряная мельница, фонтан и различные скульптуры. Там были сняты популярные проекты, среди которых Кріпосна", "Щедрик", "Віддана", "Вовчиця", "Останній яничар" и другие. Однако в 2019-м на территории "Киевфильма" произошел пожар. После несчастного случая киностудия была закрыта, а вход на территорию запрещен.

И все же это не останавливает некоторых туристов, поэтому любители оригинальных мест приезжают в Нижиловичи, чтобы побродить по его улочкам. Кстати, нравится это место и ведущему Славе Демину. В коммерсанте OBOZ.UA он рассказывал: "Классная, не сильно популярная среди туристов локация – заброшенная киностудия в селе Нижиловичи. Там реально стоят дома, улицы, где снималось множество фильмов. Идешь, как по городу, где нет людей".

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