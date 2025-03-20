Мистический Киев: какие места, окутанные легендами и жуткими историями, стоит посетить

Охотники за привидениями, приготовьтесь! Не одними Золотыми воротами и соборами готова встречать столица. Как и все города, Киев хранит свои секреты. Сегодня рассказываем о загадочных локациях, где кровь стынет в жилах, а тени шепчут забытые легенды.

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Лысая гора

Располагается юго-западнее Выдубичей на правом берегу реки Лыбидь. В ходе археологических исследований здесь обнаружили остатки трипольской культуры.

В середине XIX века гора принадлежала преимущественно монастырям – Выдубицкому и Киево-Печерской Лавре. Со временем из-за необходимости защиты нового Дарницкого моста здесь решили построить форт. Природная аттракция оказалась идеальным местом для этого. Ее рельеф, с оврагами и поймами, создавал препятствия для врага.

В комплекс входили бастионы, тенали, люнеты и т.д. А земляные валы, высотой до 12 метров, характеризовались длинными тоннелями, выложенными кирпичом.

План крепости хранился под строжайшей тайной. Разглашение этой информации врагу каралось строго: ссылкой в Сибирь, а во время войны – расстрелом.

Существует легенда, что здесь якобы заживо замуровали людей, а также казнили сотни преступников.

Сегодня на горе часто собираются неоязычники и представители молодежных субкультур.

Ильинская церковь

Впервые о святыне вспоминал Нестор Летописец в "Повести временных лет" в 945 году.

Согласно историческим сведениям, храм существовал уже в середине X века. Поэтому его считают одним из древнейших христианских сооружений на Руси.

В 1930-х годах церковь закрыли и переоборудовали под зернохранилище. Во время Второй мировой войны богослужения возобновились.

После обретения Украиной независимости храм получил новый толчок к развитию, что отразилось в обновленном интерьере и украшении. Сегодня здесь находится воскресная школа для детей и взрослых.

Согласно преданию, когда в Киеве бушевала эпидемия чумы, здесь произошло мистическое событие. Чтобы остановить распространение болезни, священнослужители совершили обряд в честь Магомета, после чего эпидемия отступила.

"Сулимовка"

В 1833 году Сулима, купец с казацкими корнями, обратился к генерал-губернатору Александру Гурьеву с просьбой разрешить строительство дома на Лютеранской улице. Строительство осуществляли по проекту архитектора Людовика Станзани.

В 1840-м Аким Акимович умер, незадолго до окончания работ по постройке имения. Поговаривают, что его привидение осталось в стенах здания.

Одни считали, что это из-за ревности, другие – что мужчина не хотел расставаться с любимым домом. Соседи утверждали, что слышали ночной смех с чердака, видели белую тень и то, как с фасада падают камни. А после внезапной смерти военного командующего "Сулимовку" стали считать проклятой.

Сегодня здесь располагаются офисы.

Подземная тюрьма Народного комиссариата внутренних дел СССР

В XIX веке в Печерске, одном из древнейших районов Киева, начали закладывать самую большую в то время крепость в Европе.

Во время сооружения земляных валов в зону строительства попала тюрьма, существовавшая с 1818 года. Сначала ее хотели разрушить, но впоследствии включили в состав фортификационного сооружения, что практически сделало невозможным побег на свободу.

В настоящее время, во время возведения нового элитного небоскреба обнаружили замурованный проход. После вскрытия кирпичной стены и откачки воды археологи обнаружили подземную тюрьму.

Здесь хранятся металлические крюки, решетки и надписи, в большинстве своем оставленные в период с конца 1920-х до начала 1930-х.

Дом с химерами

Находится на улице Банковой, 10. Кирпичную постройку возвели в 1901-1903 годах. Она отличается скульптурными украшениями мифологических и охотничьих сюжетов. Их выполнил итальянский скульптор Саля Элио.

Внутренняя планировка предполагает отдельные зоны для парадных, жилых и хозяйственных помещений, что присуще элитным домам начала XX века. В здании находилось семь квартир с электрическим освещением.

Существует легенда, что перед тем как покинуть свой дом, архитектор Городецкий наложил проклятие, которое впоследствии приносило несчастье всем его жильцам.

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