Лучшие поселки в Карпатах для сочетания весеннего отпуска и вкусного фестиваля

Весенние Карпаты – это не только плацдарм для цветочного туризма, но и повод устроить самые вкусные выходные. Весенние фестивали в Карпатах колоритны, энергичны, ароматны и полны уютной атмосферы. От фестивалей вина и сыра до фестиваля эротической литературы — Карпатский край подарит множество интересных идей для отпуска весной, полного впечатлений и вдохновения.

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Берегово

Закарпатская "столица" вина и термальных бассейнов может сделать ваш отпуск оздоровительным, интересным и активным. Берегово имеет архитектурные и исторические достопримечательности, такие как:

здание еврейской ритуальной бани,

отель "Орослан",

бывшее казино, которому более 100 лет,

дворец суда,

комплекс построек графского двора и другие.

На территории Берегово действует винный рыцарский орден святого Венцела. Благодаря ордену винная слава Береговщины несется далеко за пределы Украины. Самым известным фестивалем в Берегово весной стал фестиваль "Белое вино", который, по традиции, проходит на центральной площади города в начале марта. Но март не единственный месяц в Берегово, когда можно добавить в свой отпуск оригинальные события. В последние дни мая гостей города будут ждать веселые развлекательные сюрпризы, посвященные традиционному празднованию Дня города Берегово.

Ужгород

Город, где одно событие перетекает в другое подходит, как для отпуска на уикенд, так и для долгого отдыха с множеством впечатлений. Весенний Ужгород может подарить цветочную терапию и разнообразить ваше оздоровление конкурсами и фестивалями:

Конец марта – фестиваль "Мартовские коты". Шанс нырнуть в романтическую поэзию с головой. На фестиваль съезжаются многие украинские художники, поэты и коллективы, которые занимают различные творческие площадки города, представляя разнообразие своих работ, от театральных постановок до боди–арта.

4 – 6 апреля – "Сакура Фест 2025". Фестиваль сочетает красоту природы с красотой искусства и творчества. В рамках фестиваля пройдут разнообразные арт выставки, концерты, кинопоказы, мастер–классы, ярмарки, лектории и развлечения. "Сакура Фест" будет проходить 2 дня, однако насладиться цветением сакур можно в течение 2 недель апреля. Если ваш отпуск совпал с серединой весны, добавьте к нему розовый цвет Ужгорода.

Май – фестиваль "Солнечный напиток". Высокий аромат вина и меда, на который съезжаются ценители и профессиональные мастера со всей Украины. Кроме традиционных дегустаций различных винных и медовых изделий, на фестивале можно познакомиться с мастерами лозоплетения, вышивки, ткачества, резчика по дереву и изделий из глины.

Кроме вкусных и ароматных фестивалей, в Ужгороде проводится много конкурсов–фестивалей. Если вы едете отдыхать всей семьей, не пропустите ежегодный фестиваль "Грайлик" или всеукраинский фестиваль–конкурс "Закарпатский эдельвейс".

Костыловка

Посетить Костыловку в мае значит создать один из лучших гастровикендов на Закарпатье. Фестиваль "Берлыбашский бануш" — это вихрь гуцульских блюд, где можно наесться вволю. Эко–продукты, эко–изделия и оригинальные сувениры создают волшебный колорит Западной Украины.

Во время вкусного фестиваля проводится много мастер–классов, где вы овладеете разнообразными ремеслами и заберете традиции, и рецепты с собой домой. Песни, танцы и незабываемая атмосфера подыграют аппетиту и вы отведаете: банош со сметаной, брынзой и салом, местные домашние сыры, выпечку и т.д.

Примите участие в разгаре гуцульского костра и многих уникальных традициях украинской культуры, сохраненных на Закарпатье.

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