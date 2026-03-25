Лучшие озера Европы для летнего отпуска: топ направлений

Летом большинство путешественников выбирает море, однако озера Европы могут предложить не менее впечатляющий отдых. Озерные направления подходят как для активного туризма, так и для спокойного релакса.

В разных уголках Европы можно найти варианты на любой вкус: от теплых альпийских водоемов до соленых лагун. О топовых направлениях рассказало издание Lonely Planet.

Озера Левико и Кальдонаццо, Италия

Регион Вальсугана в Италии часто остается в тени более известных курортов, однако именно здесь можно найти спокойствие и природную красоту. Озеро Левико поражает чистой водой и узкой формой. Оно считается одним из самых теплых в Европе, а отсутствие моторных лодок создает идеальные условия для отдыха.

Рядом расположено озеро Кальдонаццо, где уже больше возможностей для активного досуга: от водных лыж до прогулок на лодках. Добавьте к этому термальные курорты, горные тропы и местную кухню – и получите универсальное направление для отпуска.

Озеро Гарда, Италия

Гарда – самое большое озеро Италии, которое часто сравнивают с морским побережьем. Здесь мягкий климат, живописные города и многообразие развлечений. Вдоль берегов расположены старинные городки, среди которых Сирмионе, Лимоне-суль-Гарда и Дезенцано.

Озеро подходит как для пляжного отдыха, так и для экскурсий. Здесь можно арендовать лодку, исследовать исторические достопримечательности или просто наслаждаться видами гор и воды.

Боденское озеро, Германия – Австрия – Швейцария

Это одно из крупнейших озер Центральной Европы, которое одновременно принадлежит трем странам. Его уникальность в том, что за одно путешествие можно посетить несколько государств.

Вокруг озера проложен длинный велосипедный маршрут, а также курсируют паромы. На берегах – средневековые города, музеи и виноградники. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить природу и культурный туризм.

Озера Млета, Хорватия

На острове Млет расположены два необычных соленых озера – Большое и Малое. Они находятся в национальном парке и окружены густыми лесами.

Вода здесь теплее, чем в море, а атмосфера – спокойная и уединенная. Можно плавать, кататься на каяках или посетить остров с монастырем посреди озера. Это идеальное место для тех, кто ищет тишину и природу.

Озера Блед и Бохинь, Словения

Эти два озера расположены недалеко друг от друга, но имеют разный характер. Блед – это открыточные пейзажи, замок на скале и остров с церковью. Бохинь – более спокойный и естественный, идеальный для активного отдыха.

Здесь можно купаться, ходить в горы, кататься на велосипеде или лодках. Это отличный вариант для тех, кто хочет совместить красоту и активность.

Озеро Анси, Франция

Озеро Анси считается одним из самых чистых в Европе. Оно расположено среди Альп и поражает прозрачной водой и ухоженными пляжами.

Рядом – город Анси с каналами, старинной архитектурой и ресторанами. Здесь можно гулять, кататься на велосипедах, плавать или просто наслаждаться атмосферой.

Озеро Сент-Круа, Франция

Это озеро известно своим бирюзовым цветом и расположением возле Вердонского каньона. Оно искусственное, но выглядит чрезвычайно естественно.

Здесь популярны каякинг, виндсерфинг и прогулки на катамаранах. Вблизи – живописные деревни и лавандовые поля, которые добавляют еще больше шарма.

Буттермир и Краммок-Уотер, Англия

Эти озера расположены в Национальном парке Лейк-Дистрикт и известны своей спокойной атмосферой. Здесь меньше туристов, чем в популярных местах, и больше дикой природы.

Окруженные горами, они идеально подходят для пеших прогулок и уединения. Это место для тех, кто хочет отдохнуть от шума и насладиться природой.

