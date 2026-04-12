Лучшие острова Средиземноморья: куда поехать в отпуск

Средиземное море ежегодно привлекает миллионы туристов своими живописными гаванями, пастельными домами и непревзойденной кухней. Несмотря на популярность таких гигантов, как Санторини или Сицилия, настоящие путешественники ищут места, где время будто остановилось.

Отпуск в этом регионе становится особенным, когда удается найти баланс между культурным наследием и нетронутой природой. В Travel Off Path посоветовали пять уникальных островов, которые способны влюбить в себя с первого взгляда. Каждый из них имеет свой неповторимый характер – от рустикального шарма Греции до карибских пейзажей Испании.

Фолегандрос, Греция

Хотя этот остров расположен всего в 45 минутах езды на пароме от популярного Санторини, он кажется совсем другой вселенной. Здесь вы не найдете роскошных бутиков или заоблачных цен. Зато Фолегандрос встречает белоснежными лабиринтами Старого города и византийским монастырем на холме. Это крошечное место идеально для пеших прогулок и вечеров в традиционных узо-барах, где подают лучшую домашнюю пасту "мацата".

Форментера, Испания

Если соседняя Ибица славится бесконечными вечеринками, то Форментера – это оазис тишины с белоснежным пудровым песком и прозрачной водой тылового цвета. Остров идеально подходит для семейного отдыха и велопрогулок среди виноградников и старинных ветряных мельниц. Самым большим преимуществом является отсутствие переполненных пляжных клубов, что создает атмосферу настоящего дикого рая.

Гоцо, Мальта

Гоцо – это "младшая сестра Мальты", где ритм жизни значительно медленнее, а достопримечательности – величественнее. Столица Виктория с ее барочным собором и цитаделью выглядит удивительно спокойной, по сравнению с шумной Валлеттой. Остров обязателен для посещения ценителям истории благодаря храмам Джгантия, которые старше египетских пирамид, и природным чудесам, таким как бухта Двейра.

Искья, Италия

В отличие от дорогого Капри или тесного Позитано, Искья предлагает больше пространства и разнообразия. Остров богат культурным наследием, включая Арагонский замок, и золотистые пляжи, такие как Маронти. Лучше останавливаться в рыбацких городках на западном побережье, например в Форио, чтобы почувствовать настоящий вкус местной жизни и попробовать органические блюда в семейных траториях.

Брач, Хорватия

Брач является идеальным вариантом для побега от летнего хаоса материковой Хорватии. Большинство туристов знают только мыс Златни Рат, однако настоящий шарм острова скрыт в тихих городках Супетар и Пучишча. Последний расположен в глубокой бухте и окружен каменными зданиями с характерными зелеными ставнями, предлагая кристально чистое море и уютные таверны прямо на берегу.

