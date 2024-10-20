'Лето, вернись': в каких частях Европы еще можно погреть косточки на солнце

Привет, "осенняя хандра". Так сказали бы те, кто не может терпеть пасмурную погоду и дождливый климат. Ведь все эти аспекты оказывают большое влияние на настроение. Но значит ли это, что пора прятать купальники и сандалии? Вовсе нет! Европа скрывает еще немало уголков, где солнце щедро делится теплом. Сегодня рассказываем, куда поехать в межсезонье.

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Сицилия

Самый большой остров в Средиземном море. Он славится апельсиновыми плантациями и оливковыми рощами. Средняя температура воздуха в октябре колеблется от 25 до 30 °C. А береговая линия простирается на тысячу километров.

Пляжи Сиракузы характеризуются скалами и мягким песком. На Spiaggia di Calamosche практически не бывает сильных ветров, потому сюда часто приезжают семьи с детьми. А еще вокруг побережья размещаются природные заповедники. Например, в Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari можно наблюдать за мигрирующими птицами: розовыми фламинго, цаплями и колпицами.

Лучшие пляжи в Палермо – Монделло и Сан-Вито-Ло-Капо. Здесь преобладает пологий вход в воду. А еще на территории размещаются множество развлекательных достопримечательностей.

Обязательно поезжайте к активному вулкану Этна — самому большому в Европе. Путешественники смогут подняться фуникулером на верхнюю отметку к главному кратеру. Природное чудо находится недалеко от городов Мессина и Катания. Кстати, в населенных пунктах есть смотровые площадки. Отсюда можно полюбоваться "огненной горой".

А еще отправьтесь в Долину храмов. Здесь можно осмотреть остатки античных построек VI века до нашей эры.

Сардиния

Второй по величине остров в Средиземном море. Средняя температура воздуха в октябре колеблется от 25°C до 27°C. Здесь есть более 250 пляжей, простирающихся на 1800 километров. До некоторых из них можно добраться только на лодке, яхте или катере.

Коста Смеральда – элитный курортный район для привередливых туристов, ценящих роскошь и комфорт. Сюда входят такие известные локации, как Арцакена, Порто-Красно и Полту-Квату.

Если путешествуете с малышами, направляйтесь в Альгеро в провинции Сассари. На Spiaggia del Lido di Alghero преобладает пологий вход в воду. Bombarde Beach славится сосновыми деревьями и хорошей инфраструктурой.

Советуем поехать в Римский амфитеатр Кальяри. Сооружение построили во II веке до нашей эры. За основу использовали белый местный известняк. Аттракция вмещала более 8 тысяч зрителей.

А несколько сот розовых фламинго встретите в Parco di Molentargius.

Кипр

Островное государство на востоке Средиземного моря. В октябре температура воздуха колеблется от 25°C до 31°C. Здесь находится более 90 пляжей, большинство из которых имеют отличие Голубого флага.

Летом шумное молодежное место, а осенью – тихий семейный оазис. Речь идет об Айа-Напе. На Nissi Beach преобладает светлый песок и пологий вход в море. Кстати, локацию часто выбирают любители активного отдыха. Macronissos Beach находится в бухте, где нет сильных ветров. А еще здесь часто организуют культурную программу.

Если планируете бюджетное путешествие, отправляйтесь в Ларнаку. Здесь можно заняться дайвингом. Особенно рекомендуем отправиться на подводную экскурсию затонувшим шведским паромом и крейсером. А также посетить верблюжью ферму в селе Мазотос.

Тем, кто ожидает роскошного отдыха, советуем поехать в Пафос. Курорт может похвастаться скалистыми и галечными побережьями. Здесь посетите купальню Афродиты в Национальном парке Акама. А еще пройдитесь к гробницам королей. В 1980 году некрополь был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Родос

Остров в Греции. Располагается у побережья Малой Азии. Средняя температура воздуха в октябре колеблется от 25 до 27 °C.

Elia Beach – один из самых красивых пляжей в Средиземноморье. Его омывают два моря. Здесь туристы смогут прокатиться на водных скутерах и заняться снорклингом.

Любителям истории и культуры рекомендуем отправиться в Линдос. Здесь находится акрополь, который был основан еще в V веке.

Также сходите к Колоссу Родосскому — одному из Семи Чудес Античного Мира. Огромная статуя греческого бога Солнца Гелиоса была построена в период между 292 и 280 годами до нашей эры.

Обязательно посетите Старый город. Аттракцию внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И непременно посетите Долину бабочек.

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