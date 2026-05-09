Летний отпуск в Европе: 5 направлений для незабываемого отдыха

Летний отпуск в Европе может быть очень разным: с античными руинами, морем, старыми городами, искусством или гастрономией. Афины, Рим, Дубровник, Барселона и Лиссабон – это пять направлений, которые подойдут для тех, кто хочет посетить топовые направления.

Здесь есть древняя история, архитектура, пляжи, местная кухня и атмосфера, ради которой путешествия запоминаются надолго. Эксперты Lonely Planet рассказали, куда поехать летом в Европе, чтобы отпуск действительно стал незабываемым.

Афины, Греция

Афины – одно из лучших направлений для тех, кто хочет совместить летний отпуск с путешествием в античную историю. Главный символ города – Акрополь, возвышающийся над Афинами и напоминающий о временах Древней Греции. Именно здесь расположен Парфенон, Театр Диониса и другие достопримечательности, без которых невозможно представить греческую столицу.

Кроме Акрополя, стоит увидеть храм Зевса Олимпийского, древние агоры и местные музеи. Афины интересны не только монументами, но и живым городским ритмом: здесь много таверн, кафе, рынков, вечерних прогулок и мест с прекрасными видами.

После экскурсий можно попробовать греческую кухню – сувлаки, гирос, свежие морепродукты, традиционные сладости и холодный кофе. Также возле Афин есть пляжи, острова и маршруты для однодневных поездок. Летом в Афинах может быть очень жарко. Поэтому экскурсии лучше планировать на утро или вечер, брать воду, головной убор и не перегружать маршрут в самые горячие часы.

Рим, Италия

Рим – это город, где летний отпуск превращается в прогулку сквозь века. Колизей, Римский форум, Пантеон, Виа Аппиа и старинные площади создают ощущение, будто история здесь не осталась в музеях, а до сих пор живет среди современного города.

Больше всего Рим поражает именно сочетанием древнего и современного. Утром можно осматривать античные руины, днем зайти в маленькую тратторию, а вечером гулять атмосферными кварталами, где местные собираются на аперитив.

Отдельная причина поехать в Рим – кухня. Паста, пицца, мороженое, кофе, римские закуски и домашние десерты делают путешествие еще вкуснее. Здесь легко составить маршрут не только по достопримечательностям, но и по любимым заведениям. Для летней поездки в Рим стоит заранее бронировать билеты в популярные места. Так можно избежать длинных очередей и оставить больше времени для неспешных прогулок.

Дубровник, Хорватия

Дубровник – идеальное направление для тех, кто мечтает о старом городе у моря. Его исторические стены, мраморные улицы, терракотовые крыши и виды на Адриатику создают очень узнаваемую и праздничную атмосферу.

Главное украшение города – старинные оборонительные стены, с которых открываются панорамы на море, линии крыш и крепости. Особенно красиво здесь на закате, когда город приобретает теплые оттенки.

Дубровник стал еще популярнее благодаря сериалу "Игра престолов", поэтому летом здесь может быть много туристов. Чтобы лучше прочувствовать город, стоит не ограничиваться только главными улицами Старого города, а выходить за его пределы, искать тихие переулки, пляжи и смотровые площадки. Это направление хорошо подойдет тем, кто хочет совместить экскурсии, море, фото, прогулки и ужины с видом на Адриатическое побережье.

Барселона, Испания

Барселона – город для тех, кто хочет отпуск с архитектурой, пляжами, искусством и вкусной едой. Ее главная визитная карточка – модернистская архитектура Антонио Гауди, в частности храм Саграда Фамилия, который остается одним из самых известных символов города.

Кроме Саграда Фамилия, стоит увидеть парк Гуэль, дом Бальо, дом Мила, Готический квартал и городские набережные. Барселона привлекает тем, что за один день здесь можно успеть и на пляж, и в музей, и на ужин с тапас.

Для гастрономического отдыха город тоже очень удачный. Тапас-бары, рынки, морепродукты, местное вино и десерты помогают почувствовать каталонский ритм жизни.

Барселона относится к городам, которые испытывают сильное туристическое давление. Поэтому лучше планировать поездку ответственно: бронировать жилье заранее, уважать местные правила и выбирать не только самые популярные локации.

Лиссабон, Португалия

Здесь хочется не столько спешить от достопримечательности к достопримечательности, сколько теряться в узких улочках, останавливаться на смотровых площадках и открывать новые дворики, трамваи, кафе и виды.

Особенно атмосферный район Алфама с его лабиринтом переулков, старыми домами, плиткой азулежу и видом на реку Тежу. Именно здесь можно почувствовать душу Лиссабона – немного меланхоличную, теплую и очень живую.

В городе стоит попробовать сардины, пастел-де-ната, португальские вина и местный кофе. Вечером можно послушать фаду – традиционную португальскую музыку, которая придает путешествию особое настроение.

Лиссабон хорошо подходит для летнего отпуска еще и потому, что рядом есть океанские пляжи, городки для однодневных поездок и живописные маршруты вдоль побережья.

