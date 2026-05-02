Самые отдаленные места на Земле, которые стоит увидеть собственными глазами: топ 9

Самые отдаленные места на Земле привлекают путешественников ощущением настоящей изоляции, дикой природы и редкого опыта. Антарктида, Ладакх, парк Бвинди в Уганде, Патагония, остров Рапа-Нуи и другие труднодоступные локации требуют долгой дороги и подготовки, но именно там можно увидеть одни из самых впечатляющих видов планеты.

Основатель и руководитель Parea Travel Кристофер Джойтта объясняет, что отдаленность – это не только географическое расстояние, но и усилия, которых требует дорога. А основатель и руководитель Focus Point International Грег Пирсон считает, что настоящая отдаленность начинается там, где исчезает инфраструктура, помощь не может прибыть за несколько минут, а связь становится ограниченной или ненадежной.

Антарктида

Антарктида считается одним из самых отдаленных мест на планете. Это единственный континент без постоянного населения, окруженный суровыми морями и экстремальной погодой.

По словам соучредителя EXP Journeys Кевина Джексона, Антарктида фактически задает стандарт для всех отдаленных направлений. Добраться сюда можно морем или самолетом, в частности из Пунта-Аренаса, чтобы сократить время перехода через бурные воды.

Несмотря на сложную логистику, Антарктида привлекает путешественников синими айсбергами, пингвинами, китами и ощущением пребывания на краю света. Это место, где природа остается главной силой, а человек лишь временным гостем.

Ладакх, Индия

Ладакх расположен высоко в индийских Гималаях и часто называется "Малым Тибетом". Здесь снежные вершины, древние монастыри на скалах и бирюзовые высокогорные озера создают пейзаж, который кажется почти нереальным.

Центром для путешествий по региону обычно становится город Лех. Оттуда туристы отправляются к монастырям и горным маршрутам.

Однако главное испытание Ладакха – высота. Многие районы лежат выше 3300 метров, поэтому акклиматизация здесь является обязательной. Путешественникам стоит заранее позаботиться о здоровье, темпе маршрута и возможности медицинской помощи в случае проблем с высотой.

Национальный парк Бвинди, Уганда

Непроходимый национальный парк Бвинди в Уганде – это густой тропический лес, где можно увидеть горных горилл. По словам основателя Luxury Frontiers Луки Франко, это место дает не только редкую встречу с дикой природой, но и меняет взгляд на само путешествие.

В Бвинде обитает примерно половина мировой популяции горных горилл. Чтобы увидеть их, туристам нужно специальное разрешение на треккинг, а маршрут проходит в сопровождении гида.

Парк расположен на юго-западе Уганды. Добраться сюда можно самолетом или автомобилем. Если ехать из Кампалы, столицы страны, дорога может длиться около 10 часов.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили

Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии – одно из самых известных мест для треккинга в мире. Здесь гранитные вершины возвышаются над бирюзовыми ледниковыми озерами, а сильный ветер постоянно напоминает, что человек находится в дикой природе.

В парке можно увидеть пум, андских кондоров, гуанако и невероятные горные ландшафты. Это направление для тех, кто любит пешие маршруты, фотографию и природу без лишнего вмешательства цивилизации.

Торрес-дель-Пайне требует внимательности. Погода может измениться за несколько часов, а на отдаленных маршрутах скорая помощь не всегда доступна. Поэтому путешественникам советуют иметь средства спутниковой связи, делиться маршрутом и планировать темп без спешки.

Врангель-Сент-Элайас, Аляска

Врангель-Сент-Элайас – один из крупнейших национальных парков США и одно из самых диких мест Аляски. По словам Кевина Джексона, именно здесь можно почувствовать настоящую пустоту и масштаб нетронутой природы.

Парк поражает горами, ледниками, долинами и ощущением изоляции. Один из способов попасть в отдаленные части парка – небольшие самолеты.

Лучшим временем для путешествия считается лето. В этот период можно увидеть цветение диких растений и почувствовать особую атмосферу северного лета с длинными светлыми днями.

Рапа-Нуи, или остров Пасхи, Чили

Рапа-Нуи, более известный как остров Пасхи, расположен более чем в 3200 километрах к западу от континентальной части Южной Америки. Несмотря на удаленность, это одно из самых узнаваемых мест мира благодаря каменным статуям моаи.

Остров имеет вулканическое происхождение, а его знаменитые статуи были созданы коренным народом рапануи. Именно они стали символом острова и одной из самых больших загадок для путешественников.

Дорога сюда долгая: сперва нужно добраться до Сантьяго, а потом лететь еще несколько часов до острова. Поэтому эксперты советуют совмещать поездку на Рапа-Нуи с другими направлениями Чили.

Остров Норфолк, Австралия

Остров Норфолк – отдаленная австралийская территория в юго-западной части Тихого океана. Когда-то Норфолк был местом ссылки, а сегодня здесь расположена историческая территория Кингстон и Артурс-Вейл, которая входит в наследие, связанное с австралийскими каторжными поселениями.

По словам Кристофера Джойтти, на острове есть только маленький аэропорт с ограниченным количеством рейсов с материковой Австралии. А окружающие воды могут быть настолько неспокойными, что добраться на лодке не всегда возможно.

Берег Скелетов, Намибия

Берег Скелетов в Намибии – это место, где пустыня встречается с Атлантическим океаном. Здесь побережье усеяно обломками кораблей, туманы могут появляться внезапно, а песчаные дюны тянутся на многие километры без заметной инфраструктуры.

Грег Пирсон описывает это место как один из самых суровых ландшафтов Земли. Берег Скелетов не подходит для неподготовленных самостоятельных поездок. Расстояния здесь огромные, помощь далеко, а погода может быстро меняться. Лучше всего исследовать регион с опытными гидами, пилотами и четким планом безопасности.

Остров Мистери, Вануату

Остров Мистери – один из самых отдаленных островов Вануату, небольшого островного государства в южной части Тихого океана. Вануату состоит примерно из 80 островов и расположено к востоку от Австралии.

На самом острове Мистери никто не живет постоянно, здесь нет отелей и привычной туристической инфраструктуры. Большинство путешественников попадают сюда на корабле.

Остров привлекает белым песком, очень синей водой и атмосферой почти безлюдного тропического рая. Это место для тех, кто хочет увидеть природу без больших курортов и почувствовать настоящую удаленность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о малоизвестных, но увлекательных направлениях для путешествия по Франции.

