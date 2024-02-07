Культурный отдых: топ самых красивых театров Украины

Зимой, когда долго не побродишь по уютным улочкам, остается только направляться в галереи, музеи, театры или атмосферные кофейни. Мы уверены, что сидеть весь отпуск в отеле – точно не о вас. Поэтому мы собрали интересную подборку локаций, которые нужно добавить к своему туристическому вишлисту.

Национальная опера Украины имени Тараса Шевченко

Самый большой музыкальный театр нашей страны находится в Киеве. Он хорошенько устроился на перекрестке многолюдных улиц – Богдана Хмельницкого и Владимирской. Сейчас его называют храмом муз и архитектурной жемчужиной столицы. К нему идут не только ради спектаклей, но и просто полюбоваться его волшебной красотой. Но многие посетители даже не подозревают, что он появился "благодаря" трагическому событию.

До 1896 года на месте Национальной оперы стояло небольшое, но очень уютное здание. Она вмещала всего 849 зрительских кресел. Киевляне, без преувеличения, обожали бывать здесь. Но однажды утром, сразу после оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин", вспыхнул пожар. Настолько мощный и сильный, что спасателям не удалось ее обуздать.

Огонь уничтожил все: костюмы, декорации, стулья и одну из лучших музыкальных библиотек. До сих пор неизвестно, что стало причиной возгорания. Большинство историков склонны к версии поджога. Дело в том, что в этот период по всей Европе свирепствовали преступники, которые таким образом уничтожили 22 театральных помещения.

Возобновления сооружения киевляне ждали целых пять лет. Для людей этот период был настоящим адом, ведь они привыкли по выходным культурно отдыхать и посещать спектакли. Так что "отказаться" от хорошей традиции было очень сложно.

В настоящее время двери заведения открыты в понедельник, четверг и воскресенье. Главное – заранее купить билеты, потому что иногда свободных мест может и не быть.

Одесский национальный академический театр оперы и балета

Выдающееся одесское сооружение имеет множество наград. Оно является настоящим украшением и визитной карточкой города. Ни один турист не может себе позволить обойти его стороной.

И мы сейчас не преувеличиваем. Дело в том, что этот красавец входит в пятерку лучших театров мира. Чтобы перечислить все его награды, не хватит и часа. Поэтому мы назовем только самые выдающиеся. Академический театр имеет самую лучшую акустику. Конечно, не по нашей версии, а по мнению специалистов. Здесь установлен орган. А еще его первым начали отапливать паром и освещать электричеством.

К слову, до его появления в городе уже существовал театр. Но по мнению "Дюка" – так в Одессе называют Ришелье – он казался слишком маленьким. Градоначальник хотел объединить людей разных национальностей с помощью музыки. А сделать это в таком строении было невозможно. Поэтому построили новое помпезное сооружение.

Одесский национальный академический театр оперы и балета прекрасен как снаружи, так и внутри. И попасть в него просто необходимо. К тому же, чтобы рассмотреть его во всей красоте, не нужно покупать билет на спектакль. Можно просто записаться на экскурсию, во время которой гид проведет вас по всем залам, расскажет интересную историю появления, а напоследок позволит заглянуть за кулисы и спуститься в "подземелье".

Львовский национальный театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой

Еще одно выдающееся украинское здание с мировой славой. Чтобы построить театр такого масштаба, ушло немало средств: только местные власти выделили на проект более миллиона злотых. В то время это была заоблачная сумма. Но ее не хватило. Так что здешним жителям пришлось помогать администрации и собственными силами организовывать сбор.

Главным архитектором стал Зигмунд Горголевский, у которого был опыт реставрации дворцов и замков в Европе. Кстати, ему удалось обойти очень сильных конкурентов, в частности, бюро Фельнера и Гельмера. Его владельцы занимались проектированием Оперного театра в Одессе и Шляхетского казино во Львове.

Очень радует тот факт, что строительные работы не делегировали зарубежным мастерам. Их доверили выполнять одной львовской фирме. Декорации – также произведение наших земляков. Над ними работали профессора и студенты Львовско-художественной промышленной школы.

Конечно, попасть сюда должен каждый украинец. Тем более, что возможность есть. Спектакли здесь проходят каждый день. Стоит только купить билет на официальном сайте.

Эти три красавца – гордость нашей страны. Поэтому приходите сюда. Но, пожалуйста, соблюдайте осторожность и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Иногда эти города подвергаются массовым обстрелам врага, так что пока здесь опасно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых красивых замках Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!