Куда вострят лыжи европейцы: самые популярные горнолыжные курорты

Разве есть что-то лучше ощущения быстрого спуска по заснеженной трассе? Альпы, Пиренеи и другие горные массивы ежегодно привлекают миллионы любителей зимних видов спорта. Но какую же локацию выбрать из такого разнообразия? Сегодня рассказываем об особенностях и уникальности каждой.

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Зельден, Австрия

Располагается в живописной долине Отцталь на границе с Италией. Курорт окружают десятки вершин – трехтысячников, самая высокая – Wildspitze (3774). Локация стала одним из самых больших европейских горнолыжных центров.

Туристический сезон начинается с середины сентября и продолжается до начала мая.

Здесь обустроили синие, красные и черные трассы. Их общая протяженность достигает около 140 км. Построили также более 30 подъемников.

После активного дня тоже есть чем заняться. В Зельдене работают ночные клубы, бары, сувенирные магазины, рестораны и кинотеатр. Путешественники могут увидеть night-ski-snow.

Кстати, недалеко находится еще одно популярное направление – Обергургль, где гораздо меньше людей.

Шпиндлерув Млин, Чехия

Располагается на территории Национального парка в горном массиве Крконоше.

Ежегодно здесь проводят Кубок Европы по лыжному фристайлу и соревнования по сноубордингу.

Туристический сезон в регионе начинается в декабре и длится до конца апреля.

Даже при неблагоприятных погодных условиях состояние трасс поддерживается современными системами искусственного оснежения. Общая протяженность всех спусков составляет около 28 километров и включает маршруты разной степени сложности: от простых до экстремальных. Также построили 6 кресельных и 11 бугельных подъемников.

Для любителей ночного катания есть специальные освещенные склоны, которые работают до 21:00. Путешественники могут посетить клубы, бары, фитнес-центры и кинотеатры. А также есть множество развлекательных и спортивных заведений.

Ясна, Словакия

Находится в Низких Татрах в Демановской Долине. Горнолыжный сезон начинается в декабре и длится до начала апреля.

Курорт делится на 4 зоны: Отупное, Заградки, Хопок-Север и Юг. Они характерны пологими спусками для начинающих и крутыми склонами для профессионалов. Также обустроили участки для фрирайда и санок.

Работают около 18 трасс общей протяженностью 50 км.

Есть лыжные школы и пункты проката снаряжения.

В здешних отелях путешественники могут согреться в SPA-центрах с саунами и джакузи.

Червиния, Италия

Располагается в долине Аоста у подножия Матерхорна.

Высочайшей вершиной для катания является ледник Плато-Роза высотой 3489 метров над уровнем моря. Здесь сформировали разветвленную сеть трасс разного уровня сложности.

Снежный покров сохраняется даже в самые жаркие летние месяцы. Хотя зимой температура воздуха значительно ниже, она остается умеренной для горных регионов.

На территории курорта действует объединенная система подъемников со швейцарским Церматтом. Благодаря этому туристы могут кататься на территории обеих стран.

Кроме развлечений на склонах, путешественники могут посетить многочисленные магазины, рестораны, бары и спортивные школы. А в сувенирных магазинах найдут широкий ассортимент уникальных изделий народных промыслов, таких как медная посуда и деревянные игрушки.

Шамони, Франция

Располагается в одноименной долине у подножия горы Монблан. В 1924 году курорт стал местом проведения первых зимних Олимпийских игр.

Здесь находятся 5 зон для катания: "Гранд - Монте", "Ле Бреван", "Валле Бланш" - "Белая Долина", "Ле Тур", "Ле Флежер".

Шамони может похвастаться одним из самых больших и престижных сноупарков в мире. Для туристов обустроили более 170 км трасс. Среди них 20 маршрутов – экстремальные, 34 для опытных лыжников и 13 спусков для новичков.

В двух больших школах работает около 300 инструкторов. Поэтому покорить зимние виды спорта сможет каждый.

Для тех, кто путешествует с малышами, построили детский сад.

Заряжайтесь энергией и наслаждайтесь невероятными пейзажами европейских вершин!

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