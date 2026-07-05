Куда сбежать от жары в Европе: эксперт назвал 3 топ направления

Этим летом европейский континент вновь оказался в плену экстремальной жары, которая создает серьезные проблемы для путешественников. В частности, рекордные температурные показатели зафиксировали во Франции и Испании, где из-за действия так называемого "теплового купола" пребывание на улице стало опасным для здоровья.

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Многие туристы оказались перед дилеммой, ведь традиционный отдых на юге превратился в изнурительное выживание под палящим солнцем. Однако ведущий эксперт Саймон Калдер уверяет, что в Европе все еще остаются прекрасные курортные зоны со свежим и комфортным микроклиматом.

Как отмечает The Mirror, он выделил три уникальных географических направления, которые гарантируют прохладу и позволят насладиться отпуском без риска перегрева.

Шотландские острова

Самым логичным и очевидным спасением от жары является движение в северном направлении. Шотландские архипелаги, благодаря своему географическому положению ближе к Полярному кругу, предлагают идеальные условия для так называемого "прохладного отдыха".

Специалист советует обратить особое внимание на Шетландские острова. Эта самая северная группа островов расположена на одной широте со Стокгольмом и Хельсинки. Середина лета – лучшее время для посещения этого места, ведь помимо гарантированного избавления от зноя, путешественники могут увидеть уникальное природное явление – почти белые ночи, когда солнце практически не заходит за горизонт.

Тарифа на юге Испании

Для тех, кто не желает лететь на дальний север и стремится оставаться в пределах солнечной Испании, существует неожиданная альтернатива. Ею является город Тарифа, расположенный на самом юге страны.

Несмотря на близость к Андалусии, которую часто называют "сковородкой Европы", Тарифа расположена на берегу Гибралтарского пролива. Благодаря постоянным свежим ветрам с Атлантического океана температура воздуха здесь обычно на 4-5 градусов ниже, чем на соседних популярных курортах, таких как Малага или Альмерия.

Пиренеи

Если вы все же планируете поездку во Францию или Испанию, но боитесь экстремальных температур, лучшим решением станут Пиренейские горы, разделяющие эти два государства. Высокогорный рельеф естественным образом защищает от изнурительной низменной жары.

Этот регион отличается прекрасной транспортной доступностью. Туристам рекомендуется прилетать во французский аэропорт Лурд, откуда курсируют регулярные поезда и автобусы непосредственно в горные поселки. Эксперты рекомендуют останавливаться в небольших спа-курортах, где можно совместить пешие прогулки на свежем воздухе с оздоровлением и изысканной местной кухней.

OBOZ.UA ранее писал, что туристы всё реже выбирают для отдыха Санторини.

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