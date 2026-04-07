Куда поехать вместо Санторини: направления с той же атмосферой, но дешевле

Мечта о белоснежных домиках на фоне лазурного моря часто разбивается о заоблачные ценники и бесконечные толпы туристов на Санторини. Однако в Европе существуют локации, которые предлагают ту же средиземноморскую магию, но без чрезмерного давления на кошелек.

Эти альтернативные направления сохраняют аутентичный шарм традиционных рыбацких деревень, предлагая уютные переулки и кристальную воду за долю стоимости греческого острова. От скрытых уголков Португалии до барочных городков Испании – эти места становятся идеальным пристанищем для ценителей эстетики и спокойствия.

Как отмечают в Travel Off Path, выбор в пользу менее известных локаций позволяет не только сэкономить, но и получить более искренний опыт общения с местной культурой и природой.

Парос, Греция

Этот небольшой остров расположен всего в двух часах путешествия на пароме от Санторини, однако атмосфера здесь гораздо спокойнее.

Главный город Парикия встречает гостей кубическими белыми домами, ветряными мельницами и одной из старейших церквей страны – Панагия Экатонтапильяни. В отличие от закрытых для частных фотосессий куполов Ии, здесь история открыта для каждого.

Парос предлагает гораздо лучшие условия для пляжного отдыха, чем его знаменитый сосед. В частности, "Золотой пляж" (Chrysi Akti) славится чистым песком и расслабленной атмосферой без чрезмерной застройки. Для тех, кто ищет традиционную архитектуру, стоит посетить горный поселок Лефкес, где каждый переулок украшен цветущей бугенвиллеей.

Любителям ночной жизни понравится Наусса – живописная рыбацкая деревушка, которая после захода солнца превращается в центр развлечений. При этом цены остаются умеренными: ночь в небольшом отеле обойдется от $40 до $95 (1750-4200 грн), а полноценный ужин в старой части города обойдется в среднем в $15-25 (650-1000 грн).

Остров идеально подходит для тех, кто хочет получить классический греческий опыт в стиле Кикладских островов, но не готов переплачивать за бренд "Санторини". Парос сочетает в себе аутентичность, доступность и высокую безопасность для туристов.

Бургау, Португалия

Расположенный на солнечном побережье Алгарве, где солнце светит 300 дней в году, Бургау часто сравнивают с греческим островом из-за белоснежной застройки. Хотя здесь нет синих куполов, геометрические формы домов и голубые ставни создают удивительно похожую визуальную картинку.

Вместо видов на кальдеру, Бургау предлагает дома на скалах, возвышающихся над уютным песчаным пляжем. Центр города – это лабиринт мощеных улочек с кафе и сувенирными лавками, которые очень напоминают греческие острова. Это место остается свободным от толп с круизных лайнеров и чрезмерной коммерциализации.

Несмотря на рост популярности региона Алгарве среди американцев, Бургау сохраняет лояльные цены. Проживание в местных гостевых домах стоит примерно $50-60 за ночь (2200-2600 грн). Обед с традиционным "меню дня" (menu do dia) можно найти за $12 (525 грн), что делает отдых здесь чрезвычайно бюджетным.

Это идеальная точка для тех, кто ценит безопасность (Португалия имеет высокий индекс стабильности) и хочет наслаждаться атлантическими видами в окружении архитектуры, напоминающей о Средиземноморье.

Фавиньяна, Италия

Самый большой из Эгадских островов вблизи Сицилии, Фавиньяна, поражает скоплениями бледных, выбеленных солнцем домов вдоль узких улочек. Благодаря своей невероятной красоте остров даже стал декорацией для будущих кинохитов Кристофера Нолана.

Фавиньяна – это настоящий рай для любителей прозрачной воды и таинственных бухт. Здесь вы не встретите мифических монстров, но сможете насладиться лучшими морепродуктами в Италии. Небольшой порт, заполненный цветными рыбацкими лодками, добавляет локации особого кинематографического шарма.

Гастрономический аспект здесь приятно поражает ценами: конус с традиционной жареной рыбой стоит около $6 (260 грн), а ужин с пиццей – от $12 (520 грн). Ночевка на самом острове обойдется дороже (от 80 до 150 долларов, или 3500-6600 грн), однако можно значительно сэкономить, остановившись в соседнем Трапани, где цены на жилье стартуют от $55 (2400 грн).

Остров предлагает "греческий" визуал с итальянским сердцем. Это место для тех, кто хочет совместить эстетику Киклад с лучшей в мире пастой и атмосферой "dolce vita".

Фрихилиана, Испания

Расположенная на холмах Андалусии, Фрихилиана считается одним из самых красивых "белых деревень" (Pueblos Blancos) Испании. Район Баррибато с его мощеными аллеями, украшенными цветами в горшках, является идеальной локацией для фотосессий, не уступающих пейзажам Ии.

Центральная площадь Трех Культур (Plaza de las Tres Culturas) является сердцем деревни, откуда начинаются все прогулочные маршруты по Старому кварталу. Вместо замка Ии здесь есть смотровая площадка Panorámica Frigiliana, предлагающая захватывающие виды на холмы и Средиземное море, окрашенное в оранжевые оттенки во время заката.

Фрихилиана гораздо спокойнее Санторини даже в пик сезона. Здесь никогда не бывает душно от толпы, а обед из трех блюд в местном ресторане стоит от $13 до $20 (570-1100 грн). Жилье в городе также доступно: номер в комфортном отеле можно забронировать за $73 (до 3200 грн).

Это направление подходит для весенних и осенних путешествий, ведь Андалусия является самым теплым регионом Европы. Здесь вы получите спокойный отдых в стиле Old World за вполне приемлемые деньги.

