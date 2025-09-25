Куда поехать в Испании: 9 лучших пляжных городов

Испания – настоящий рай для любителей моря и солнца. От Атлантического побережья до уютных средиземноморских бухт – страна предлагает чрезвычайное разнообразие морских ландшафтов и пляжных курортов.

Испанские прибрежные города сочетают культуру, гастрономию и историю с отдыхом на золотом песке. Эксперты Travel and Leisure рассказали о девяти лучших пляжных направлениях, которые стоит посетить.

Сан-Себастьян (Страна Басков)

Это настоящая икона пляжного отдыха в Европе. Пляж Playa de la Concha известен полукруглой бухтой с золотым песком и горами вокруг. Старый город привлекает барами с пинчосами – баскским ответом на тапас, а также ресторанами со звездами Michelin.

Летом здесь людно, но в мае-июне или сентябре можно почувствовать атмосферу без толп. Сан-Себастьян – идеальное место, где пляжный отдых сочетается с культурными развлечениями и гастрономическим туризмом.

Марбелья (Андалусия, Коста-дель-Соль)

Один из самых известных курортов Испании, сочетающий роскошь и традиционный шарм. В Марбелье можно провести день на пляже, вечером прогуляться по старому городу с узкими белыми улочками, а ночью – насладиться активной ночной жизнью. В Puerto Banús пришвартованы роскошные яхты, здесь магазины мировых брендов и рестораны высокой кухни. Марбелья подходит для тех, кто ищет гламур, но также желает ощутить настоящее андалузское гостеприимство.

Дея (Майорка, Балеарские острова)

Маленький поселок на острове Майорка, спрятавшийся среди гор Сьерра-де-Трамонтана. Его узкие улочки, каменные дома и спокойная атмосфера сделали Дею любимым местом поэтов и художников.

Бухта Cala de Deià славится прозрачной водой и скалами, с которых открываются фантастические виды. Это место для тех, кто ценит спокойствие, романтику и аутентичность, а не массовый туризм.

Эстепона (Андалусия)

Небольшой город неподалеку от Марбельи, который постепенно стал популярным среди тех, кто хочет избежать чрезмерного шума. Узкие улочки украшены цветами, а набережная простирается на километры. Здесь можно найти как современные отели, так и уютные рестораны местной кухни.

В отличие от Марбельи, Эстепона сохранила более спокойную, аутентичную атмосферу, идеальную для семейного отдыха или романтического путешествия.

Кадакес (Каталония, Коста-Брава)

Рыбацкий городок на побережье Коста-Брава известен своим художественным прошлым – здесь жил и работал Сальвадор Дали. Кадакес привлекает белыми домиками, узкими улочками и бухтами с каменистыми пляжами.

Неподалеку расположен национальный парк Кап-де-Креус с дикими пейзажами. Этот город идеально подходит для тех, кто хочет совместить отдых на море с культурными и природными открытиями.

Тарифа (Андалусия)

Самый южный город Испании, где встречаются Атлантический океан и Средиземное море. Отсюда в ясную погоду видно Марокко. Пляжи Тарифы славятся белым песком и сильными ветрами, что делает город мировой столицей кайтсерфинга и виндсерфинга. Атмосфера здесь более свободная и "дикая", чем в популярных курортах. Тарифа привлекает путешественников, которые ищут не только пляж, но и ощущение приключений.

Тосса-де-Мар (Каталония, Коста-Брава)

Город, где средневековая история сочетается с морским отдыхом. Старый город окружен каменными стенами с башнями, а рядом расположены бухты с прозрачной водой. Здесь можно прогуливаться по каменным улочкам, отдыхать на широком городском пляже или отправиться в поход по тропе Camí de Ronda, тянущейся по побережью. Тосса-де-Мар сохранила аутентичность и избегает больших гостиничных комплексов.

Эль-Масноу (Каталония)

Город рядом с Барселоной, который подходит для тех, кто хочет отдохнуть от шума мегаполиса, но остаться близко к столице Каталонии. Пляж Ocata известен широкой полосой светлого песка и чистой водой. Эль-Масноу – это идеальный вариант для сочетания экскурсий в Барселоне с морским отдыхом в более спокойном месте.

Валенсия

Третий по величине город Испании, который предлагает отдых на побережье Средиземного моря и богатейшую культурную программу. Пляжи простираются почти на 20 км, здесь можно найти как тихие уголки, так и активные участки с барами и волейбольными площадками.

Кроме того, в Валенсии есть старый город с уникальной архитектурой, Сад Турии, современный комплекс "Город искусств и наук" и близкие горы для экскурсий. Это универсальное направление для тех, кто хочет получить "все и сразу".

