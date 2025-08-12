Куда поехать в Германии: назван город, который бьет туристические рекорды

Большинство путешественников, впервые оказавшись в Германии, направляются в Берлин. Столица с Бранденбургскими воротами, фрагментами Берлинской стены, атмосферными пивоварнями и легендарной ночной сценой действительно впечатляет.

Но есть другой город, который стремительно набирает популярность и превосходит ожидания – Кельн. Детали рассказало издание TravelOffPath.

Расположенный на Рейне, в 573 км от столицы, Кельн привлекает более 4,2 млн туристов в год. Город с более чем тысячелетней историей славится атмосферной набережной, восстановленным Старым городом и главной жемчужиной – Кельнским собором.

Altstadt, или Старый город, хоть и отстроенный после Второй мировой войны, сохранил уютные улочки, фахверковые дома и колоритные площади.

Единственным историческим зданием, уцелевшим после бомбардировок, стал грандиозный готический Кельнский собор – бывшее самое высокое сооружение мира. Подъем на Южную башню (533 ступеньки) открывает захватывающую дух панораму.

Кроме собора, отстроено 12 романских церквей, среди которых Гросс-Шт. Мартин, Шт. Мария-им-Капитоль и Шт. Герон.

Символ Кельна – пиво Kölsch, которое подают в стаканах по 0,2 л и непрерывно доливают, пока вы не остановите официанта. Популярные заведения предлагают классические блюда: свиную рульку, кровяную колбасу с квашеной капустой, картофельное пюре с яблочным соусом.

Для романтиков – прогулка по Гогенцоллернскому мосту с тысячами "замков любви", а с другой стороны Рейна – набережная Rheinboulevard с прекрасными видами.

Кельн имеет выгодное сообщение с другими городами Рурского региона. До Бонна (город Бетховена) – всего 25 минут по железной дороге, до Дортмунда – 50 минут, а до Вупперталя с его подвесной трамвайной линией – около 40 минут.

В город легко добраться из других европейских столиц: из Парижа – 3 ч 20 мин поездом, из Брюсселя – менее 2 часов, из Амстердама – 3 ч 20 мин. Обслуживает его аэропорт Кельн/Бонн (CGN), пятый по загруженности в Германии.

