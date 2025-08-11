Где провести выходные в Европе: неожиданный топ-5 городов

Уикенд – достаточное время, чтобы почувствовать перезагрузку и сменить обстановку. Прямые рейсы между европейскими столицами делают такие путешествия более доступными, чем кажется.

Видео дня

Специалисты проанализировали отзывы на Tripadvisor для всех европейских столиц, оценив качество ночной жизни и стоимость проживания. В рейтинг не попали Киев (из-за войны), Ватикан (из-за специфики города-государства) и Вадуц в Лихтенштейне (из-за отсутствия данных).

Лондон, Великобритания

Первое место получил Лондон. Город предлагает 854 высокооцененных бара, клуба и паба, а средняя стоимость ночлега составляет €116,9 на человека. Несмотря на высокую цену, разнообразие развлечений делает британскую столицу безоговорочным лидером.

Прага, Чехия

На второй позиции – Прага, известная своими историческими улицами, атмосферными заведениями и насыщенной культурной жизнью.

София, Болгария

Болгарская столица предлагает 112 баров и клубов с рейтингом 4 звезды и выше, а проживание здесь обойдется в среднем €41,9 на человека за ночь.

Скопье, Северная Македония

Скопье сочетает доступное жилье и интересные развлечения, оставаясь при этом малоизвестным среди массовых туристов.

Тирана, Албания

Албанская столица – еще один пример сочетания приятных цен и интересных развлечений в вечернее время.

В топ-10 также вошли: Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Варшава (Польша), Берлин (Германия) и Сараево (Босния и Герцеговина).

По словам автора исследования Майкла Слота, неожиданными открытиями стали Скопье, Тирана и Сараево, которые предлагают отличное соотношение качества ночной жизни и доступности жилья. Среди других "скрытых жемчужин" он назвал Вильнюс, Ригу и Кишинев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая страна получила звание самой романтичной в Европе и почему это не Франция.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.