Куда поехать в Азии в 2026 году: советы экспертов

Трендом 2026 года станут путешествия за вдохновением в неизведанные края. А что может быть более вдохновляющим для европейца, чем такая непохожая на Старый Свет Азия? Именно на Восток советуют обратить внимание тем, кто ищет яркого отдыха, эксперты по туризму.

Так издание Travel off Path назвало четыре направления в Азии, которые стоит посетить в ближайшие месяцы. Эти города и регионы предлагают путешественникам уникальное сочетание истории, развлечений и культурной самобытности.

Дубай, ОАЭ. Роскошь и футуризм

Дубай позиционируется как безопасный, роскошный и безупречно чистый мегаполис, поражающий своим футуристическим видом. Среди уникальных развлечений, которые стоит попробовать здесь, сафари по песчаным дюнам, бурная ночная жизнь мирового класса, чистые пляжи и бесконечные возможности для шопинга в крупных торговых центрах и на традиционных рынках. Для тех, кто ищет исторического шарма, рекомендовано посетить старый город с его уютными кальянными, скопившимися вдоль побережья оживлённого залива Дубай-Крик.

Хоян, Вьетнам. Место спокойствия

В отличие от бесконечной городской суеты больших городов Вьетнама, Хоян предлагает туристам спокойный отдых на реке Тхубон, разделенной на каналы. За это город получил титул "Венеции Востока". Местная архитектура считается одной из самых зрелищных во всей Юго-Восточной Азии. Здесь можно осмотреть традиционные городские дома, колониальные французские здания и узкие переулки, щедро подсвеченные китайскими фонарями. Хоян называют городом, где время замедляется и можно бесконечно наслаждаться местной атмосферой и восточными кулинарными шедеврами, например традиционным супом фо.

Гоа, Индия. Пляжный отдых и вечеринки

Штат Гоа выделяется на фоне пестрой Индии, как направление для яркого пляжного отдыха и скорее исключением из общих представлений о стране. Больше всего туристов привлекают сюда многочисленные пляжные вечеринки. Однако путешественник может найти здесь и тихие места для наслаждения спокойным морем вдали от городского хаоса. Параллельно Гоа быстро набирает популярность среди цифровых кочевников. Среди местных прелестей стоит отметить возможность наслаждаться морепродуктами, которые попадают на стол сразу после того, как были выловлены из моря.

Сиемреап, Камбоджа. Ворота в древний мир

Сиемреап, известный как корона Камбоджи, остается одним из самых интересных с точки зрения культурного наследия мест в мире. Конечно, главной его достопримечательностью является жемчужина списка ЮНЕСКО – Археологический парк Ангкор, где расположен удивительный храмовый комплекс Ангкор-Ват. Его невероятные сооружения были построены и украшены в начале XII века. Это место считается одним из самых захватывающих древних памятников Юго-Восточной Азии. Кроме культурного значения, город привлекает путешественников своей чрезвычайной доступностью и приветливостью. Дополнительным преимуществом стало открытие нового аэропорта, что значительно упрощает путь к этому отдаленному, но полному культурных сокровищ региону.

