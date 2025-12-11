Горячие тренды 2026 года: Pinterest показал прогноз

Накануне Нового года мы всегда размышляем о том, что могут принести нам следующие 12 месяцев. И похоже, что в 2026 году люди по всему миру будут искать комфорта, аутентичности и оптимизма, стремясь отгородиться от постоянного шума мира и социальных сетей.

По крайней мере, так утверждает сервис Pinterest, который подготовил свой ежегодный отчет Pinterest Predicts. В нем выделен 21 ключевой тренд года. Чтобы сформировать их, сервис анализирует динамику роста поисковых запросов и визуальных образов, которые пользователи хранят в своих профилях, а не просто учитывает их общее количество.

Для отчета эксперты Pinterest ежемесячно анализируют данные 600 миллионов человек и выделяют запросы и тренды, которые быстро набирают популярность у разных поколений. Точность этого прогноза в течение последних шести лет составляла 88%. В свежем отчете интересно то, что 67% новых трендов 2026 года формирует поколение Z. Однако в перечне были учтены интересы всех возрастных категорий.

Если коротко, основными драйверами трендов 2026 года станут стремление к комфорту, неконформности и эскапизму. Люди будут искать безопасного убежища в повседневных ритуалах и ностальгии. В следующем году мы сознательно будем выбирать те тренды, которые соответствуют нашей идентичности, а не просто находятся на пике популярности. Поскольку долгосрочное планирование в чрезвычайно нестабильном мире стало очень сложным, мы начнем искать "приземленного оптимизма" здесь и сейчас, а бегство от реальности становится нашим эмоциональным топливом. И вот как это будет проявляться в основных трендах, по версии Pinterest.

Ностальгия и комфорт

Эта группа трендов объединяет желание вернуться к более простым временам, сочетая прошлое с настоящим. Люди будут использовать ностальгию для "восстановления" себя и своего эмоционального комфорта.

Gimme Gummy (Дай мне что-то резиновое). Этот тренд описывает тотальную тактильную одержимость. В моде будут эластичные чехлы для телефонов, максималистский нейл-арт и 3D-украшения. Молодежь будет стремиться чувствовать мир на ощупь.

Throwback Kid (Ребенок-возвращение). Детство получает ностальгический оттенок с винтажной одеждой, классическими игрушками 60-х и переработанными детскими вещами. Это теплая эстетика, которая привносит уют в повседневность.

Pen Pals (Друзья по переписке). В современном мире мы напрочь потеряли теплое ощущение от написания бумажных писем от руки. Молодежь вернет его себе. Написание писем станет своеобразным искусством. Для них будут использовать необычные канцелярские принадлежности и изысканные конверты. Письма станут способом убежать от цифрового общения.

Cabbage Crush (Капустная страсть). В кулинарии капуста становится новым главным ингредиентом на кухне. От сочных "стейков" до кимчи-коктейлей и хрустящих оберток для тако. Капусту мы будем готовить во всех возможных вариантах.

Максимализм и выражение идентичности

Люди в 2026 году будут рассматривать тренды не как культурные правила, а как возможность для персонального выражения. Мы снова начнем возвращаться не к моде, а к собственной идентичности.

Glamoratti (Гламуратти). Десятилетие излишества возвращается в стиле. Ожидается рост популярности мешковатых костюмов со скульптурными плечами, высоких воротников и массивных, смелых золотых украшений. Эта эстетика максимализма является ответом на призывы к роскоши 80-х.

Poetcore (Поэткор). Поэтичность будет проявляться во внешних образах. Молодежь обращает все больше внимания на оверсайз водолазки, винтажные блейзеры и сумки почтальона. Эту эстетику писателя, пишущего собственную историю, будут дополнять перьевые ручки и акцент на литературном образе.

Khaki Coded (Код Хаки). Вернутся в моду и образы отважных путешественников. Бермуды цвета хаки, уличная одежда, в которой ты готов к приключениям, и жилеты с множеством карманов будут создавать такой образ, словно ты готов прямо сейчас отправиться в экспедицию в пустыню.

Красота, которая ломает правила

В сфере красоты доминирует смешение стилей и намеренная асимметрия. Это позволяет избежать "усталости от трендов" путем персональной интерпретации.

Glitchy Glam (Глитч-гламур) . Красота будет намеренно искаженной. В тренде – асимметричные прически, разноцветный маникюр, двухцветные помады и ярко-контрастные тени, которые будут наносить на разные веки неодинаково.

Vamp Romantic (Вампирская романтика). Темная эстетика выходит на первый план: угольно-черные ногти, готические прически и растушеванные смоки-айз, дополненные глянцевым блеском, сочетают готическую мрачность с романтикой.

Scent Stacking (Наслаивание ароматов). Вместо одного парфюма люди будут создавать собственные "фирменные" формулы, смешивая различные масла и ароматы. Это позволит сделать акцент на личности.

Дизайн и эскапизм

Тренды в дизайне интерьера и путешествиях отражают желание убежать от обыденности и окружить себя смелыми или мистическими образами. Если мир не может быть стабильным, то пусть он по крайней мере будет интересным.

Neo Deco (Нео-деко). На смену популярному в последние годы минимализму приходит современный взгляд на стиль арт-деко. Глянцевые поверхности, четкие геометрические узоры, арки и использование хромированных или латунных элементов возвращаются в тренды.

Afrohemian Decor (Афро-богемный декор). Это слияние африканских и богемных стилей в декоре. Ожидается рост спроса на текстиль из Нигерии, эфиопское настенное искусство, плетеные корзины и натуральные волокна. Все это будет делать пространство красочным и текстурным.

Mystic Outlands (Мистическая глушь). В путешествиях люди будут искать сказочные, мистические места – далекие руины, покрытые туманом заколдованные леса и природные ландшафты. Смысл таких путешествий будет заключаться в том, чтобы вернуться с большим количеством вопросов, чем ответов.

Darecations (Смелые отпуска). Отдых у бассейна уступает место адреналиновому туризму. Gen Z и миллениалы будут выбирать рафтинг на сложных реках, спуски по водопадам и поездки на глобальные спортивные события – все ради острых ощущений.

