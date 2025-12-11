Забудьте о Париже: куда поехать во Франции, чтобы почувствовать атмосферу и не переплатить

Франция, как самая посещаемая страна мира, ежегодно принимает более 100 миллионов гостей. Впрочем, около половины этих туристов ограничиваются только Парижем или известными городами вроде Ниццы, пропуская уникальные и менее людные уголки страны.

Для тех, кто стремится исследовать настоящую Францию, избежать толп и одновременно сэкономить, есть пять замечательных, менее известных направлений, которые предлагают аутентичный опыт и насыщенную историю. О них рассказало издание Travel off Path.

Байонна, Страна Басков

Это важный культурный центр в Стране Басков, частично расположенной на юго-западе Франции. Байонна лежит в месте слияния рек Нив и Адур. Город часто обходят вниманием массовые туристы, что позволяет сохранить его особый шарм. В старинном центре, известном как Гран-Байонн, возвышается готический собор с хорошо сохранившимся клуатром (двориком) XIII века, средневековый замок Шато-Вье, построенный на остатках римского лагеря, и оборонительные стены старого города. Меньшая и более новая часть, Пети-Байонн, привлекает набережной с кремовыми домами и ярко расписанными ставнями, уличными рынками и семейными заведениями питания. Особого внимания заслуживает крытый рынок Les Halles de Bayonne, где можно приобрести местные продукты и попробовать региональные баскские блюда.

Руан, Нормандия

Расположенный всего в полутора часах езды на поезде от Парижа, Руан является столицей Нормандии и идеально сохранившимся средневековым городом. В истории он наиболее известен, как место казни Жанны д'Арк. Исторический центр города изобилует традиционными бистро, подающими домашние французские блины, необычными бутиками в цветных фахверковых домах и старинными зданиями. Среди самых известных достопримечательностей – изящные Астрономические часы Гро-Орлож, расположенные над арочным проходом, и величественный собор Нотр-Дам де Руан с тремя шпилями, сочетающий романский и готический стили. Площадь Старого Рынка (Place du Vieux-Marché), где сожгли Жанну д'Арк, теперь является местом расположения модернистской церкви и рыбного рынка.

Вьенн, Изер

Да, вы не ошиблись, этот город имеет такое же название, как и столица Австрии. Однако здесь вы не найдете имперских бульваров, зато сможете прогуляться по одному из наиболее хорошо сохранившихся римских поселений в Галлии. В сердце старого города Вьенна находится практически неповрежденный Храм Августа и Ливии, возведенный в I веке нашей эры. Другим выдающимся античным сооружением является Римский театр, расположенный на склоне холма. Сегодня он является не только музеем под открытым небом, но и прекрасным местом для созерцания заката над Роной. Не стоит обходить вниманием и средневековое наследие, в частности Кафедральный собор Сен-Морис де Вьенн – один из древнейших образцов готической архитектуры, строительство которого началось еще в 1100 году.

Лан, Северная Франция

Это средневековая жемчужина Северной Франции, до которой из Парижа можно добраться на поезде за 1,5 часа. Жизнь Лана сосредоточена вокруг раннего готического собора, который, несмотря на свою красоту и историческую значимость (храм был освящён в 800 году в присутствии самого Карла Великого), остаётся одним из наименее посещаемых. Это означает отсутствие длинных очередей и возможность спокойно насладиться его небесным интерьером. Старый город (Vieille Ville), окружающий собор, состоит из извилистых мощеных улочек, ворот и стен XV века, а также аутентичных булочных, лишенных парижской суеты. И непременно посетите Храм Тамплиеров, построенный около 1140 года. Он является редким образцом тамплиерской восьмиугольной архитектуры во Франции.

Дижон, Бургундия

Многие знают Дижон только благодаря горчице, однако этот старинный город на северо-востоке Франции, окруженный виноградниками Бургундии, настолько важен культурно и исторически, что охраняется ЮНЕСКО. Главной его достопримечательностью является роскошный Дворец герцогов Бургундских, где сейчас размещается Музей изобразительных искусств. Чтобы увидеть всё, чем богат Дижон, включая кафедральный собор XIII века, картезианский монастырь Шампмоль и фахверковые дома старого города, рекомендуется остановиться здесь по крайней мере на две ночи. Поскольку это Бургундия, визит не будет полным без дегустации вина. Лучше всего для этого подходит небольшая соседняя деревня Жевре-Шамбертен, известная своими великолепными винами Пино Нуар.

