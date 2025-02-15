Куда поехать на зимние выходные в пределах 100 км от Киева

А вы уже решили, что будете делать в последние дни холодного времени года? Сидеть дома и смотреть телевизор – это, конечно, вариант, но так хочется чего-то более интересного! Отправиться туда, где можно отдохнуть душой, выпить чашку горячего чая в живописном парке или исследовать интересные достопримечательности и локации. Куда же отправиться недалеко от столицы – читайте ниже.

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Вытачов

Село находится в Обуховском районе на правом берегу Днепра. Его считают одним из древнейших поселений Полянского княжества и Киевской Руси.

Уникальные ландшафты Витачова стали настоящим вдохновением для художников, фотографов и кинорежиссеров. Именно здесь снимали сцены фильмов "Вавилон XX", "Богдан-Зиновий Хмельницкий", "Право на любовь" и "Поводырь".

Советуем сходить к деревянной часовне. Ее построили по проекту Тараса Шевченка. На территории располагается своеобразная смотровая площадка с видом на водоем.

Здесь можно встретить восход солнца, или увидеть его закат, сделать фотосессию или устроить семейную прогулку.

Самый быстрый маршрут проходит через трассу PO1. Расстояние от столицы – около 59 километров.

Национальный природный парк "Днепровско-Тетеровский"

Находится на севере Киевской области в Вышгородском районе.

Сначала он служил местом для охоты чиновников советской партийной верхушки. Позднее, после обретения независимости, это место было доступно для избранного круга людей.

Местность известна богатым животным миром, где водятся олени, кабаны, косули, лоси, утки и зайцы.

Путешественники могут прогуляться по живописным лугам и лесам. На территории отеля есть оборудованные места для отдыха со столиками и огня. А еще можно отправиться на велоэкскурсию, если "позволит" погода.

Самый быстрый маршрут проходит через трассу P19. Расстояние от столицы – ориентировочно 120 км.

Замок Радомысль

Располагается в Житомирской области в Радомышле. Историко-культурный комплекс создала врач и общественный деятель Ольга Богомолец.

Здесь размещается уникальный Музей украинской домашней иконы, единственный в своем роде в Европе. Его основу составляет коллекция сакральных образов, которую хозяйка замка начала собирать еще в 1995 году. Самая старая реликвия – изображение святого Николая Чудотворца, которое выполнено из шиферного камня.

Также представлены и другие предметы искусства, церковная утварь, древности из Украины и т.д.

В "Папирне" находится старинный печатный станок. Туристы могут не только увидеть процесс изготовления бумаги вручную, но и принять в нем участие. Можно также заказать материал для подарков, книг или документов.

Советуем прогуляться по ландшафтному парку с двумя водопадами и скульптурами XVII–XIX века.

Самый быстрый маршрут идет через трассу Е40. Расстояние от столицы – около 109 км.

Этнографический комплекс "Украинское село"

Находится в селе Бузовая Киево-Святошинского района. Его основал политик Владимир Бондаренко. Он построил аттракцию на месте, где было совершено посягательство на его жизнь.

В знак благодарности Богу за избежание смерти, общественный деятель заложил православный храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского. А после освящения деревянной церкви в 2007 году, создал музей под открытым небом.

Сегодня здесь располагается гостиница, состоящая из старинных домов, привезенных из Полесья. Также туристы могут посетить зоопарк, где живут пони, ослы, олени и т.д.

Самый быстрый маршрут проходит через трассу Е40. Расстояние от столицы – ориентировочно 40 км.

Парк "Александрия"

Находится на северо-западной окраине города Белая Церковь на берегу реки Рось. Аттракцию считают крупнейшим архитектурно оформленным ландшафтным центром в Украине. Площадь парка – более 400 гектаров.

Здесь можно увидеть около 2500 видов деревьев и растений, среди которых особое место занимает 300-летний дуб. В зверинце обитают лисы, волки, еноты, пони, декоративные кролики, павлины, страусы и т.д.

Также на территории парка работает кафе, где можно перекусить и выпить кофе. А для тех, кто хочет насладиться тишиной и спокойствием, есть множество уютных скамеек, где можно отдохнуть или почитать книгу.

Самый быстрый маршрут проходит через трассу Е95. Расстояние от столицы – примерно 90 км.

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