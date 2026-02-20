Куда ехать в Латинской Америке: 3 модных направления

Латинская Америка привлекает путешественников яркими красками, колониальной архитектурой и насыщенной кухней. Но если раньше туристы выбирали очевидные мегаполисы и курорты, сейчас интерес смещается к менее раскрученным локациям.

Именно они демонстрируют наибольший прирост интереса в 2026 году. Издание Travel off Path рассказало о трех городах и регионах, которые стали настоящим открытием сезона.

Толука, Мексика

Если раньше Толуку воспринимали только как город со вторым аэропортом Мехико, то сегодня ее все чаще называют самостоятельным туристическим магнитом. Благодаря новому скоростному поезду дорога из столицы занимает около 45 минут – без изнурительных пробок.

Город отличается величественным кафедральным собором, красочными улицами и горными пейзажами. Здесь значительно меньше толп, чем в Мехико, а кухня – такая же насыщенная и аутентичная. По данным туристических отчетов, интерес к Толуке вырос более чем на 200%.

Минас-Жерайс, Бразилия

Минас-Жерайс долго оставался в тени Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, однако сейчас переживает настоящее возрождение. Это большой внутренний регион с колониальными городами, среди которых особенно выделяется Ору-Прету – объект наследия ЮНЕСКО.

Столица штата, Белу-Оризонти, привлекает сочетанием урбанистики и гастрономии. Именно здесь считают, что родилась традиционная бразильская кухня. Центральный рынок Mercado Central – настоящий лабиринт из локальных продуктов, сыров и знаменитых кайпиринь. Популярность региона выросла примерно на 85%, и все больше путешественников открывают Бразилию за пределами пляжей.

Гватемала

Гватемала остается одним из наименее недооцененных направлений региона, несмотря на близость к Мексике. Туристов привлекает доступность цен, приветливость местных жителей и впечатляющие природные ландшафты.

Большинство путешественников выбирают колониальный город Антигуа как базу для путешествий: отсюда легко добраться до кофейных плантаций, вулканических маршрутов и майянских памятников, в частности Ишимче. Озеро Атитлан с его горными пейзажами часто становится главной изюминкой маршрута. За последний год интерес к стране вырос примерно на 45%.

