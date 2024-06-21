Красивый город во Франции назван лучшим в мире по качеству жизни. Фото

Гренобль, город во Франции, признан лучшим в мире по качеству жизни. Согласно исследованию Oxford Economics, оно опередило Канберру, Австралия, Берн в Швейцарии и норвежский Берген, заняв первое место по уровню благосостояния и удовлетворенности жителей.

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Город в регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке Франции набрал 100 баллов по таким показателям, как продолжительность жизни, доход на душу населения, культура и скорость Интернета. Об этом сообщает Express. Для сравнения: Канберра получила 99,8, Берн – 99,7, Берген – 98,5 и Базель – 97,5 баллов за качество жизни.

Гренобль окружен горами, известный как столица Альп и центр любителей зимних видов спорта. Основные достопримечательности города включают площадь Сен-Андре, площадь Гренетт и площадь Клер. Гренобльский парк Jardin de Ville имеет итальянские нотки, а район Сен-Лоран, построенный на берегу реки Изер, является популярным местом для прогулок.

Любители истории могут посетить замок Визиль, где проживает семья Перье и президенты 3-й и 4-й Французских республик. В Визилле находится Музей Французской революции, считающийся единственным местом, где собрано так много ценных артефактов этого бурного периода истории Франции.

Гренобль также известен своим уличным искусством, ведь город украшает около 235 рисунков. Каждый год весной там проходит Фестиваль уличного искусства, где художники создают новые фрески.

Обязательной остановкой во время посещения Гренобля является район Сен-Бруно, где расположен большой рынок – продавцы предлагают разнообразные товары от дизайнерских вещей до свежих продуктов.

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