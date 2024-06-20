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Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Карина Вишнякова
Путешествия
4 минуты
1,6 т.
Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Мы знаем, как выглядят известные достопримечательности сегодня, но такие знаковые постройки, как Статуя Свободы и Эйфелева башня, представляли собой нечто иное в процессе строительства.

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Кроме того, знаменитый собор Святого Семейства Антонио Гауди в Барселоне, украшенный башнями и витражами, строится с 1882 года. Об этом сообщает Business Insider.

Строительство Эйфелевой башни началось в Париже в 1887 году, в канун Всемирной выставки 1889 года

Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Башня Гюстава Эйфеля, на самом деле спроектированная его старшими инженерами Морисом Кехлином и Эмилем Нугие, состоит из 18 тысяч частей кованого железа. На данный момент стоимость ее строительства составляет около 44 миллионов долларов (более 1,7 миллиарда гривен), сообщила компания Inc. в 2022 году.

Когда ее достроили, Эйфелева башня, высота которой составляет 300 метров, была самым высоким зданием в мире

Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Это должно было быть временное сооружение, снос которого планировался на 1909 год, но городские власти не осознали ее потенциал, как радиотелеграфной станции – Эйфелева башня сейчас является одной из самых узнаваемых памятников в мире.

Сегодня самым высоким зданием в мире является Бурдж Халифа в Дубае

Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Высотой в 828 метров Бурдж-Халифа, завершенная в 2009 году после пяти лет строительства, почти втрое превышает высоту Эйфелевой башни.

Сейчас это также самое высокое свободностоящее сооружение

Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Кроме того, что Бурдж является самым высоким зданием в мире, она побила еще несколько архитектурных рекордов: самое высокое сооружение и самое высокое отдельно стоящее сооружение. Согласно Книге рекордов Гиннесса, здание также может претендовать на рекорды самого высокого лифта в мире, наибольшего количества этажей в здании и самого высокого ресторана, расположенного над уровнем земли.

Статуя Свободы, установленная в 1886 году, была подарена Францией. Ее части были изготовлены в Париже перед отправкой в США

Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Гюстав Эйфель спроектировал каркас памятника, а Эдуард де Лабуле, французский политический мыслитель и борец за отмену рабства, стоял за постройкой статуи, согласно данным Службы национальных парков. Он предложил построить монумент в честь приверженности Соединенным Штатам свободы и демократии. Статую Свободы изваял Фредерик Огюст Бартольди, смоделировавший ее лицо по образу своей матери.

Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

После того как статуя была построена во Франции, ее разобрали и по частям отправили в США. Как только постамент был готов, памятку быстро собрали и открыли в 1886 году. К своему столетию в 1986 году Леди Свобода получила новый факел, покрытый тонкими листами 24-каратного золота.

Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Строительство барселонского храма Святого Семейства, спроектированного Антонио Гауди, началось в 1882 году и продолжается в наше время

Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Известный каталонский архитектор Антонио Гауди работал над впечатляющим собором в готическом и византийском стилях с 1883 до своей смерти в 1926 году. К тому времени он завершил всего четверть здания. Строительство началось под руководством архитектора Франциско Паулы де Вильяра в 1882 году.

Ожидается, что он будет завершен к 2026 году, как раз к 100-летию со дня смерти Гауди

Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

По словам главного архитектора Хорди Фаули, здание вышло на финальную стадию строительства в 2015 году. Ожидается, что собор будет завершен к 2026 году, но к 100-летию со дня смерти Гауди может потребоваться дополнительное время для добавления заключительных декоративных элементов.

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