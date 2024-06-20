Эйфелева башня, Статуя Свободы и другие: как выглядели самые популярные достопримечательности мира на этапе строительства. Фото

Мы знаем, как выглядят известные достопримечательности сегодня, но такие знаковые постройки, как Статуя Свободы и Эйфелева башня, представляли собой нечто иное в процессе строительства.

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Кроме того, знаменитый собор Святого Семейства Антонио Гауди в Барселоне, украшенный башнями и витражами, строится с 1882 года. Об этом сообщает Business Insider.

Строительство Эйфелевой башни началось в Париже в 1887 году, в канун Всемирной выставки 1889 года

Башня Гюстава Эйфеля, на самом деле спроектированная его старшими инженерами Морисом Кехлином и Эмилем Нугие, состоит из 18 тысяч частей кованого железа. На данный момент стоимость ее строительства составляет около 44 миллионов долларов (более 1,7 миллиарда гривен), сообщила компания Inc. в 2022 году.

Когда ее достроили, Эйфелева башня, высота которой составляет 300 метров, была самым высоким зданием в мире

Это должно было быть временное сооружение, снос которого планировался на 1909 год, но городские власти не осознали ее потенциал, как радиотелеграфной станции – Эйфелева башня сейчас является одной из самых узнаваемых памятников в мире.

Сегодня самым высоким зданием в мире является Бурдж Халифа в Дубае

Высотой в 828 метров Бурдж-Халифа, завершенная в 2009 году после пяти лет строительства, почти втрое превышает высоту Эйфелевой башни.

Сейчас это также самое высокое свободностоящее сооружение

Кроме того, что Бурдж является самым высоким зданием в мире, она побила еще несколько архитектурных рекордов: самое высокое сооружение и самое высокое отдельно стоящее сооружение. Согласно Книге рекордов Гиннесса, здание также может претендовать на рекорды самого высокого лифта в мире, наибольшего количества этажей в здании и самого высокого ресторана, расположенного над уровнем земли.

Статуя Свободы, установленная в 1886 году, была подарена Францией. Ее части были изготовлены в Париже перед отправкой в США

Гюстав Эйфель спроектировал каркас памятника, а Эдуард де Лабуле, французский политический мыслитель и борец за отмену рабства, стоял за постройкой статуи, согласно данным Службы национальных парков. Он предложил построить монумент в честь приверженности Соединенным Штатам свободы и демократии. Статую Свободы изваял Фредерик Огюст Бартольди, смоделировавший ее лицо по образу своей матери.

После того как статуя была построена во Франции, ее разобрали и по частям отправили в США. Как только постамент был готов, памятку быстро собрали и открыли в 1886 году. К своему столетию в 1986 году Леди Свобода получила новый факел, покрытый тонкими листами 24-каратного золота.

Строительство барселонского храма Святого Семейства, спроектированного Антонио Гауди, началось в 1882 году и продолжается в наше время

Известный каталонский архитектор Антонио Гауди работал над впечатляющим собором в готическом и византийском стилях с 1883 до своей смерти в 1926 году. К тому времени он завершил всего четверть здания. Строительство началось под руководством архитектора Франциско Паулы де Вильяра в 1882 году.

Ожидается, что он будет завершен к 2026 году, как раз к 100-летию со дня смерти Гауди

По словам главного архитектора Хорди Фаули, здание вышло на финальную стадию строительства в 2015 году. Ожидается, что собор будет завершен к 2026 году, но к 100-летию со дня смерти Гауди может потребоваться дополнительное время для добавления заключительных декоративных элементов.

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