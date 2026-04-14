Красивые и абсолютно безопасные: 4 недооцененных города в Польше

Польша – одна из самых безопасных стран Европы, где можно наслаждаться архитектурой, историей и атмосферой без лишних волнений. Наряду со знаменитым Краковом существуют города, которые по красоте и аутентичности не уступают ему, но при этом почти свободны от толп.

Видео дня

В Travel Off Path назвали четыре локации, которыесочетают в себе средневековое наследие, уникальный характер и спокойную атмосферу, идеальную для неспешных прогулок. Каждое из них имеет свою особую историю, связанную с Ганзейским союзом, прусским и польским наследием.

Если вы ищете свежие впечатления и настоящую Польшу без туристического ажиотажа – эти города станут отличным выбором.

Гданьск

Гданьск – настоящая балтийская жемчужина, которая расположена на берегу моря и часто остается в тени своих соседей из Балтии. Город поражает восстановленным средневековым центром с узкими цветными домиками, украшенными традиционными немецкими мотивами, мощеными улочками и величественным кирпичным костелом Святой Марии. Здесь царит сказочная атмосфера, будто сошедшая со страниц старинной книги.

Особенно стоит посетить исторический порт со старейшим в Европе деревянным подъемным краном Журав и место высадки немецких войск в Вестерплатте, где началась Вторая мировая война. Любителям местной кухни советуем заглянуть в молочный бар Turystyczny – любимое место как туристов, так и самих гданьцев, где подают лучшие пироги и свежее пиво.

Торунь

Торунь – один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Польши, который почти не пострадал во время Второй мировой войны. Расположенный на берегу Вислы, он поражает аутентичной ганзейской архитектурой, кирпичными домами и большой рыночной площадью с готической ратушей. Город внесен в список ЮНЕСКО и является настоящей сокровищницей для ценителей истории.

Именно здесь родился Николай Коперник, и его дом-музей на улице Коперника обязательно стоит посетить. Кроме того, Торунь славится на всю Польшу традиционными пряниками (pierniki), рецептура которых почти не изменилась с XVI века – их можно купить в любой пекарне Старого города.

Познань

Познань часто называют "мини-Краковом" благодаря своей чрезвычайно красивой рыночной площади, которая при этом значительно менее загружена туристами. Центром внимания является ренессансная ратуша с известными механическими часами, из которых ежедневно в 12:00 выбегают два козла и бьются головами. Площадь окружена яркими пастельными домами с аркадами и уютными кафе.

Рядом расположена барочная церковь Фара с роскошным позолоченным интерьером, а на острове Кафедральном, в 20 минутах прогулки от центра, возвышается тысячелетний собор с двумя готическими башнями. Познань идеально подходит для тех, кто хочет насладиться архитектурой и атмосферой без толп.

Щецин

Это портовый город на западе Польши, который сильно отличается от типичных польских локаций благодаря прусскому наследию. Широкие бульвары, радиальная планировка улиц и величественный замок Поморских князей создают особый европейский колорит. Город расположен на реке Одра, которая впадает в Балтийское море, и имеет очень приятную речную набережную.

Замок с многочисленными ренессансными крыльями и внутренними дворами выглядит особенно удивительно. В Старом городе стоит подняться на башню готического собора Святого Иакова, чтобы увидеть панораму города, а летом прогуляться по террасированной набережной Хробры, которая становится излюбленным местом для пикников и отдыха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.