Бьют туристические рекорды: 4 невероятных города в Европе, которые раньше были в тени

Все больше туристов ищут в путешествиях не знакомых локаций и привычного сервиса, а аутентичности и новизны. Именно поэтому они больше не хотят в переполненные Париж или Венецию, пытаясь открывать для себя малоизвестные и нетипичные маршруты.

Именно для таких путешественников издание Travel Off Path отыскало четыре невероятных европейских города. Скорее всего, вы даже не задумывались о них, когда планировали свой следующий отпуск. Несмотря на то, что туристы едут сюда толпами, соцсети еще не успели "раскрутить" эти локации, поэтому они до сих пор воспринимаются как настоящие скрытые жемчужины без безумных очередей. Итак, эти направления быстро набирают популярность, поэтому посетить их надо до того, как они станут ключевыми точками на карте путешествий по Европе.

Вроцлав

Хотя большинство путешественников начинают исследование Польши с Варшавы, люди, которые действительно любят эту страну, убеждают: чтобы почувствовать настоящую Польшу, надо выехать за пределы главного мегаполиса. Цифры это подтверждают: яркий Вроцлав стал четвертым по популярности городом страны, уступив лишь Гданьску.

Раньше старинный город оставался в тени. Но сейчас его красочная архитектура, уютные кафе и богатая история привлекают все больше людей. Среди секретов популярности Вроцлава можно назвать знаменитые фигурки гномов, разбросанные здесь повсюду, а еще одни из самых приятных цен в Европе.

Ереван

Армения является страной с одной из древнейших на европейском континенте историй. Рядом со следами старины здесь можно встретить и специфическое советское наследие, и тени геноцида, о котором часто предпочитают молчать.

Сегодня Армения – это независимая страна, которая в 2026 году уже бьет рекорды посещаемости. И начать путешествие на эту удивительную землю стоит с Еревана, который называют "розовым городом" из-за характерного цвета фасадов. Цифровые кочевники просто влюбляются в него: здесь дешево, вкусно, а шарм Старого света идеально сочетается с культурой кофеен. А главное – город не кажется суетливым, поэтому вы точно забудете здесь о стрессе.

Геттинген

Мюнхен переполнен, Берлин слишком странный, а Франкфурт – просто очередной мегаполис. Если вы хотите увидеть ту самую Германию с картинки, но без шароварщины Октоберфеста и переплаты за крендели, вам нужен именно Геттинген.

Да, здесь уже не так тихо, как прежде: в прошлом году рекордные 440 тысяч туристов уже посетили этот город в самом центре страны. Тем не менее, это все еще довольно спокойное направление, где вас ждет очаровательный средневековый старый город с фахверковыми домами. Поскольку Геттинген – это город студентов, атмосфера в барах здесь куда живее, чем во многих известных столицах. Это вариант для тех, кто хочет чего-то большего, чем стандартная немецкая программа.

Копенгаген

Аэропорты города отчитываются – на весенние рейсы в столицу Дании почти не осталось мест. Город неизменно привлекает яркой красочной набережной, передовой кухней и особым уютом, хотя сами датчане часто иронизируют по поводу своей "европейской" идентичности.

Поскольку зима здесь суровая, весенний туристический бум был довольно ожидаемым. И это несмотря на высокие цены на все: 8 долларов за американо и от 20 за обычный бургер – это норма. Поэтому, если хотите увидеть эту удивительную северную жемчужину и не потратить на нее все свои сбережения, приготовьтесь исследовать ее на велосипеде. Копенгаген – отличный старт для дальнейшего изучения Скандинавии, но денег на такой отпуск все же отложите заранее.

