Красивые города Великобритании, о которых вы могли не слышать

"London is the capital of Great Britain", – эта фраза знакома каждому, кто изучал английский. Но не только Лондоном известен Туманный Альбион. Познакомьтесь с не менее красивыми и интересными уголками государства, поражающими своей уникальностью и красотой.

Ливерпуль (графство Мерсисайд, северо-запад Англии)

Этот город – один из трех в Великобритании, где расположена всемирно известная галерея современного искусства "Tate". Кроме этого, мегаполис украшают разнообразные скульптуры и инсталляции. Ваше внимание точно привлекут Lambananas. Эти необычные фигуры можно найти в разных вариациях практически в каждой части Ливерпуля.

Советуем сюда приехать поклонникам группы "The Beatles". Вам стоит посетить The Cavern Club, где ливерпульская четверка начинала свою феерическую карьеру. Также в городе находится музей истории этих легендарных музыкантов.

Настоящим символом города считают Док Альберта. Это бывшие склады и другие технические здания, превращенные в современный комплекс с магазинами и ресторанами.

Кстати, если вы считаете, что путешествие в Соединенное Королевство – это удовольствие не из дешевых, то все же обратите внимание на Ливерпуль. Его по праву называют одним из самых доступных городов Англии.

Что посмотреть:

морской музей Мерсисайд;

Блукот;

Сефтон парк;

Ливерпульский собор;

Национальный архитектурный центр RIBA.

Бат (графство Сомерсет, юго-запад Великобритании)

Поселок цвета айвори, в который вы влюбитесь с первого взгляда.

Очаровательные постройки оттенка слоновой кости отличают Бат от других английских населенных пунктов. Почти все здесь возведено из добывающегося неподалеку известняка. Благодаря камню этого особого цвета город был внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Здесь расположено величественное аббатство, рядом с которым в 1878 году был найден большой комплекс римских термальных купален, построенных более тысячи лет назад. Позже Бат стал популярным курортом для английской аристократии. Сегодня официальное название железнодорожной остановки города – Bath Spa, что дополнительно подчеркивает наличие термальных курортов в этом прекрасном месте.

Этот уголок также славится своим искусственным замком. За пределами города какой-то аристократ решился построить только фасад фортификационного сооружения, все только для того, чтобы он был виден из окон жителей и гостей города.

Что посмотреть:

мост Пултени;

дом Салли Ланн;

Приор парк;

Королевский театр;

таунхаус Royal Crescent.

Кентербери (графство Кент, юго-восток Англии)

Всего в нескольких десятках километров от суетливого Лондона расположен старинный и уютный городок Кентербери.

В этом сказочном населённом пункте находится резиденция главы англиканской церкви – Кентерберийский собор. Это самая ценная жемчужина края не только с архитектурной точки зрения, но и по своей значимости. Именно сюда из Римской империи в 597 году начали прибывать миссионеры, включая святого Августина, крестившего местного норманского короля. Со временем значение религиозного сооружения только росло.

В историческом центре города вы увидите много старинных домиков. В одном из таких, датированном 1600 годом, расположено аутентичное заведение питания – "Tiny Tim's Tearoom". Здесь можно заказать настоящую английскую чайную церемонию. Вам надолго запомнится цветочный вкус дарджилинга и аромат свежей выпечки.

Что посмотреть:

Августинское аббатство;

музей Кентербери;

Кентский музей масонства;

Кентерберийский замок;

современный театр имени Марлоу.

Глазго (административный центр одноименной области, запад Шотландии)

Самый большой город Шотландии с интересной историей, уникальной архитектурой, потрясающей природой и богатой культурой. Универсальный уголок для путешественников, где можно найти достопримечательности и развлечения на разный вкус.

Рекомендуем посетить Кафедральный собор Святого Мунго, являющегося одним из старейших и красивейших зданий региона. Памятник архитектуры является одним из немногих, которому удалось уцелеть во время Реформации. Этот собор поражает своей красотой как снаружи, так и внутри. Здесь вас ожидают величественные башни и витражи, интересный музей и памятник Святого Мунго, непревзойденный Некрополь и удивительный панорамный вид на город.

Насладитесь лучшими художественными коллекциями, посетив галерею Келвингроу, Музей современного искусства и Коллекцию Баррелла – это три основных художественных музея, где представлены шедевры мастеров мирового уровня.

Почувствуйте себя почти в Хогвартсе, посетив университет Глазго. Здесь царит сказочная и чуть-чуть магическая атмосфера. Вы сможете насладиться старинными зданиями, арками, винтовой лестницей, посетить небольшую часовню и музей живописи. Кроме того, вас ждет прекрасный парк, где можно покормить белок.

Что посмотреть:

площадь Джорджа;

Некрополь;

музей Риверсайд;

парк Поллок;

ботанический сад Глазго.

Познакомьтесь с этими незабываемыми уголками Великобритании и изучите уникальные особенности каждого города. Ваше путешествие будет насыщено яркими эмоциями и незабываемыми моментами, которые останутся в памяти навсегда.

