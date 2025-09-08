Копия Бали: где провести бюджетный пляжный отпуск в Европе

Индонезийский остров Бали называют настоящим раем на земле и идеальным местом для отдыха, но у него есть один существенный недостаток – туда надо долго добираться, а билеты стоят недешево. Тогда как интересная альтернатива доступна прямо в Европе.

Видео дня

Как пишет издание Express, эксперты по бюджетному отдыху выделяют испанский город Аликанте как идеальный выбор для тех, кто ищет атмосферу Бали по более низкой цене. Провести здесь выходные вдвоем можно за 13-15 тысяч гривен, при этом остановившись в комфортабельном отеле.

Теплая погода на юго-востоке Испании, где находится Аликанте, держится вплоть до конца ноября. И даже зимой здесь не бывает морозов и часто светит солнце.

Учитывая это сходство с Бали, некоторые отели в Аликанте предлагают своим гостям номера в балийском стиле. А также услуги спа, крытые бассейны и открытые места для купания с подогретой водой, где приятно поплавать даже в период с октября по май.

Хотите глубже погрузиться в тропическую атмосферу? Ищите вариант размещения с собственным садом. Климат в Аликанте позволяет разводить даже тропические растения, а зелень здесь держится круглый год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой ошибки стоит избегать во время отдыха в Италии – это портит все впечатления.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.