Когда лучше всего ехать в Испанию: отдых удастся на все 100

Испания — это страна, которая ежегодно привлекает миллионы туристов своим ярким колоритом, богатой культурой и удивительными ландшафтами. Независимо от того, хотите ли вы отдыха на солнечных пляжах, или мечтаете окунуться в мир искусства и архитектуры, или хотите насладиться уникальными гастрономическими впечатлениями, Испания всегда найдет, чем вас удивить.

Прежде чем паковать чемоданы, важно определиться с целью своего путешествия. Возможно, вы ищете спокойный отдых у моря, или же мечтаете принять участие в одном из многочисленных местных фестивалей. Благодаря разнообразию климатических зон и культурных событий, Испания предлагает незабываемый опыт в любое время года, отмечают в Lonely Planet.

Сезонность отдыха в Испании

Май-сентябрь: идеальное время для пляжного отдыха. Испания имеет почти 5000 км береговой линии, и летом пляжи оживают. Пик сезона приходится на август, когда температура воздуха в центре и на юге страны может превышать +40°C. Однако, если вы хотите избежать толп, лучше выбирать для отдыха май-июнь.

В июле и августе, когда жара становится невыносимой, местные жители Мадрида и других центральных регионов часто выезжают, а большинство заведений закрываются. Это идеальное время для посещения северных регионов, таких как Астурия, Страна Басков, Галисия и Кантабрия, где температура значительно мягче.

Лучшее время для активного отдыха в Испании

Прохладные месяцы, такие как апрель-май и сентябрь-октябрь, создают идеальные условия для пеших прогулок. В это время можно исследовать узкие улочки исторических городов или отправляться в походы по Пиренеям, горам Пикос-де-Европа и Сьерра-Невада. Это также оптимальный период для прохождения знаменитого паломнического маршрута Камино-де-Сантьяго, поскольку тропы менее загружены, чем в разгар лета.

Фестивали и уникальные традиции

Испания известна своими яркими фестивалями, которые являются неотъемлемой частью местной культуры. В августе Мадрид оживает благодаря ежегодным фестивалям Сан-Кайетано, Сан-Лоренцо и Ла-Палома, которые проходят в районах Ла-Латина и Лавапьес. Эти мероприятия предлагают концерты, театральные представления под открытым небом и разнообразные уличные блюда.

Для гурманов-путешественников лучшим временем является сентябрь-октябрь, когда в винодельческих регионах, таких как Ла-Риоха, происходит традиционный сбор урожая. Здесь можно принять участие в давлении винограда и попробовать изысканные вина.

В Андалусии, лучшим временем для посещения исторических городов является апрель-май, когда проходит знаменитый Feria de Abril в Севилье и Фестиваль внутренних двориков в Кордове. А с января по апрель в Стране Басков можно насладиться традиционным сезоном сидра.

Когда ехать на шопинг в Испанию

Зима – отличное время для экономных путешествий. Если вы ищете способ сэкономить, то лучшим периодом для путешествия является ноябрь-февраль. В эти месяцы цены на авиабилеты и проживание значительно ниже, а такие крупные города, как Мадрид и Барселона, превращаются в настоящие рождественские сказки с яркими огнями, уличными рынками и праздничной атмосферой.

Если вы любите покупать выгодно, планируйте свою поездку на январь-февраль или июль-август. В эти периоды в Испании официально действуют большие распродажи (rebajas), в это время магазины предлагают значительные скидки, которые могут достигать до 70%. Это отличный шанс обновить гардероб, не тратя слишком много денег.

