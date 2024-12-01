Казацкие столицы: маршрут, по которому стоит пройти хотя бы раз

Каждый из этих городов имеет уникальную историю, архитектуру и дух. Их считали не просто административными, но и культурными и политическими центрами того времени. Сегодня рассказываем о локациях, где принимали важные государственные решения, а еще жили и творили выдающиеся личности казацкого времени. Куда же поехать — читайте ниже.

Видео дня

Чигирин

Находится в Черкасской области. Ранее населенный пункт входил в состав Киевского воеводства Речи Посполитой. В 1592 году получил Магдебургское право.

В XVI-XVII веках здесь размещалась резиденция гетмана Богдана Хмельницкого. Отсюда он руководил казачьими войсками. Город хорошо укрепили, здесь процветала торговля и ремесла.

Сначала посетите замок, когда-то мощную крепость, которая защищала Чигирин. Здание построили на месте древнего городища возле Каменной горы. Кстати, вершину считали наиболее выгодной стратегической позицией в регионе.

Далее сходите в музей, посвященный Богдану Хмельницкому. Здесь отражены темы, которые раскрывают военную, государственную и политическую деятельность гетмана. В здании хранится более 2000 экспонатов. А в археологическом выставочном сооружении можно осмотреть около 600 артефактов, охватывающих период от Каменного века до Киевской Руси.

Глухов

Размещается в Северской области Сумской области на реке Эсмань. Его основали примерно в X веке. А первое письменное упоминание датируется 1152 годом.

С 1708-го по 1764-е место служило столицей Левобережной Гетманщины. Здесь находились резиденция Ивана Скоропадского, Павла Полуботка, Даниила Апостола и Кирилла Разумовского. Здесь полководцы принимали важные государственные решения, влияющие на судьбу всей Украины.

Также здесь действовала академия — одно из высших учебных заведений того времени.

Начните маршрут с руин Тюремного замка. Его использовали для содержания преступников. Затем сходите к Киевским воротам — единственному сохранившемуся фрагменту Глуховской крепости.

И, конечно, посетите городской краеведческий музей. Здесь хранится более 12 тысяч экспонатов. В частности, флаг 1878, оружие, украшения, монеты и гербы дворянских семей.

Батурин

Находится в Нежинском районе Черниговской области. С 1669 по 1708 городок служил резиденцией гетманов Левобережной Украины. С ней связана деятельность Демьяна Игнатовича, Ивана Мазепы и Филиппа Орлика

В 1708 году русские войска под командованием Петра I совершили жестокую расправу над населенным пунктом и уничтожили его практически до основания. Трагедия, известная как Батуринская резня, стала одной из самых кровавых страниц в истории нашей страны. Тогда вражеская армия ограбила православные храмы, а затем сожгла их.

Обязательно посетите Национальный заповедник "Гетманская столица". Здесь хранится 39 памятников культурного наследия, в частности архитектуры, археологии, садово-паркового и монументального искусств.

Рекомендуем осмотреть Дворец Кирилла Разумовского, Дом Генерального Суда времен украинского барокко, Воскресенскую церковь-усыпальницу и Колокольню Николаевского Крупицкого монастыря.

Гадяч

Находится в Полтавской области. Город служил резиденцией Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского и других полководцев. Здесь жили и творили выдающиеся писатели и поэты. Среди них Елена Пчилка и Леся Украинка.

В течение длительного времени локация сохраняла статус одного из самых больших поместий украинских гетманов. А во время Северной войны Карл XII обустроил здесь военный госпиталь.

В 1764 году Кирилл Разумовский получил в подарок Гадячский замок и сопутствующие усадьбы. Однако уже в 1785 его владение выкупило государство.

Советуем посетить подземелье, которое относят ко временам Гетманщины. Кстати, здесь размещается камень с отпечатком человеческой стопы. Поговаривают, что он исполняет желание и исцеляет.

Также посетите местный историко-краеведческий музей. Его создали в 1967 году. Здесь хранится более 2000 экспонатов. А одна из экспозиций воспроизводит историю рода Драгомановых-Косачей.

Умань

Располагается в Черкасской области на Приднепровской возвышенности. С 1569 Уманщина входила в состав Речи Посполитой. Впоследствии город стал центром восстания гайдамаков — Колиивщины.

Уже в 1768 году здесь была уничтожена польская шляхта и ее наемники.

Обязательно сходите к уникальному заповеднику – "Софиевка". Дендрологический парк заложил граф и потомок великого гетмана Станислав Потоцкий. Сегодня аттракцию считают шедевром мирового садово-паркового искусства конца XVIII – начала XIX веков.

Исследуйте исторические уголки Украины! Желаем удачного путешествия!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о хуторах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!