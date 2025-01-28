Канары или Мадейра: куда лучше и дешевле полететь зимой

В холодные месяцы многие мечтают о теплом солнце. И когда дело доходит до выбора направления для отдыха в Европе, сразу появляется множество сомнений. Куда поехать, какую страну выбрать или как не попасть в сезон дождей. Что лучше: пляжи с черным вулканическим песком или живописные горы – рассказываем ниже.

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Мадейра

Располагается в Атлантическом океане у берегов Африки. Архипелаг характеризуется умеренным и благоприятным климатом. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +18°C до +22°C.

Praia da Calheta – один из немногих пляжей с желтым песком, который привезли из Сахары. Находится в городке Кальета. Побережье относительно небольшое, около 100 метров. Локация отлично подойдет для семейного отдыха, поскольку здесь спокойное море.

К северо-востоку от Мадейры находится остров Порту-Санту. Его береговая линия простирается на 9 км. Поговаривают, что здешняя сыпучая горная порода обладает лечебными свойствами, облегчает боль при ревматизме и способствует сростанию костей.

Советуем съездить в столицу Фуншал. Сначала рекомендуем сходить на Фермерский рынок. Его открыли в 1940 году. Туристы могут приобрести разнообразные фрукты и овощи. Также посетите местный собор. Святыню построили в XV веке в готическом стиле. А еще поднимитесь на смотровую площадку Cabo Girão, на высоту 580 метров над уровнем моря.

И, конечно, посетите небольшой город Сантана. Он известен треугольными домиками из камня, соломы и камыша. В феврале апартаменты для двух человек за 5 ночей обойдутся где-то в €248. А двухместный номер обойдется ориентировочно в €269.

Канарские острова

Располагаются в Атлантическом океане у северо-западного побережья Африки. Для них характерен тропический, умеренно жаркий и сухой климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +20 до +21°C.

Тенерифе

Самый большой остров в архипелаге. Южная часть известна благоприятными условиями для загара, а северная – пляжами с вулканическим песком.

El Médano и Playa de La Tejita – самые любимые и наиболее посещаемые побережья среди кайтсерферов и виндсерферов. Также советуем отправиться на Playa de Benijo, где преобладают большие скалы.

Рекомендуем сходить в парк Loro Parque. Здесь обитают различные виды животных, в частности пингвины, гориллы и морские котики.

Апартаменты за 5 ночей для двух человек обойдутся где-то в €382. Стандартный номер обойдется ориентировочно в €495.

Фуэртевентура

Даже зимой здесь царит мягкая погода со средней температурой воздуха +19, +20°C. Остров отличается безопасной природной средой – здесь нет ядовитых змей или опасных млекопитающих.

Береговая линия простирается более чем на 340 километров и насчитывает около полутора сотен пляжей. Восточное побережье отличается скалистыми образованиями и уютными бухтами.

Калета де Фусте – большой курорт рядом со столицей и аэропортом, где часто отдыхают семьи с детьми. Обязательно сходите в круглую крепость Castillo de San Buenaventura XVIII века. Ее построили, чтобы защищать территорию от пиратов.

Стандартный номер за 5 ночей для двух человек будет стоить около €450. За апартаменты придется заплатить где-то €386.

Оба направления предлагают разнообразные активности и теплый зимний климат. Канарские острова больше акцентируют внимание на водные виды спорта, тогда как Мадейра предлагает множество возможностей для пеших прогулок и ознакомления с культурой.

Куда лучше полететь – выбирать вам!

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