Какие прически легко скроют отросшие корни: спасительные варианты

Отросшие корни могут испортить даже самую аккуратную укладку, особенно если между естественным и окрашенным цветом есть заметный контраст. Но это не значит, что нужно срочно записываться к парикмахеру.

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Правильно подобранная прическа способна визуально скрыть отросшую зону и помочь спокойно дождаться следующего окрашивания. О лучших вариантах рассказало издание RealSimple.

Как быстро отрастают волосы

В среднем волосы отрастают примерно на 1–1,5 сантиметра в месяц, поэтому коррекция цвета многим требуется каждые четыре–шесть недель. Наиболее заметно отросшие корни обычно выглядят тогда, когда естественный цвет значительно отличается от окрашенного или когда таким образом маскируют седину.

Вот несколько причесок, которые помогут сделать корни менее заметными.

Объемные локоны

Объем – один из самых простых способов отвлечь внимание от линии роста волос.

Если волосы лежат гладко и плотно прилегают к голове, разница в цвете у корней становится гораздо заметнее. Зато волны, локоны и легкая небрежность создают дополнительную текстуру и визуально размывают границу между оттенками.

Обладательницам вьющихся или волнистых волос достаточно подчеркнуть естественную текстуру. На прямых волосах можно сделать локоны плойкой или использовать крупные бигуди. Дополнительный объем у корней также поможет скрыть отрост.

Небрежный пучок

Идеально гладкий пучок, напротив, может еще сильнее подчеркнуть корни.

Поэтому лучше сделать его немного распущенным: оставить несколько прядей у лица, добавить объема на макушке и не затягивать волосы слишком туго.

Перед укладкой можно использовать сухой шампунь или текстурирующее средство. Они сделают волосы более объёмными и помогут создать эффект лёгкой небрежности. В качестве альтернативы пучку можно использовать большую заколку. Волосы достаточно скрутить в жгут, поднять вверх и закрепить посередине головы.

Прическа half-up

Еще один удачный вариант – собрать только верхнюю часть волос.

Именно пробор часто первым выдает отросшие корни. Если убрать верхние пряди назад, четкая линия пробора исчезает, а вместе с ней становится менее заметной и разница в цвете.

Верхнюю часть волос можно закрепить шпилькой, резинкой или собрать в небольшой пучок. Особенно хорошо такая прическа смотрится в сочетании с волнами или лёгким объёмом у корней.

Объемная коса

Косы также хорошо маскируют отросшие корни, поскольку пряди перекрывают друг друга и создают неоднородную текстуру.

Особенно эффектно выглядит так называемая голландская коса. Она похожа на французскую, но пряди при плетении заводят не сверху, а снизу. Благодаря этому коса получается более объемной и рельефной.

Такое плетение не только отвлекает внимание от корней, но и помогает визуально смешать разные оттенки волос.

Обручи, платки и другие аксессуары

Если времени на сложную прическу нет, проблему можно решить за несколько минут с помощью аксессуаров.

Широкий ободок, платок или бандана способны частично или даже полностью скрыть зону отросших корней.

Помогут и крупные декоративные заколки или зажимы. Они не всегда скрывают корни напрямую, но переносят акцент на сам аксессуар.

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