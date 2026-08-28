Какие места в самолете лучше бронировать, если вы нервничаете: советы эксперта

Правильный выбор кресла в самолете может кардинально изменить самочувствие пассажиров, испытывающих страх или беспокойство во время авиаперелетов. Многие люди страдают от тревожности из-за замкнутого пространства, отсутствия личного контроля над ситуацией или неприятных ощущений во время тряски.

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Эксперт по туризму Рики Дюрранс отмечает, что грамотное бронирование помогает существенно ослабить эмоциональное напряжение во время летних отпусков. Внимательное отношение к схемам салона позволяет превратить стрессовую поездку в комфортное и спокойное путешествие, пишет Daily Express.

Лучшие места в самолете для спокойного полета

Лучшим выбором для беспокойных пассажиров являются места в районе крыла. Поскольку крыло расположено рядом с центром тяжести воздушного судна, здесь меньше всего ощущаются колебания от турбулентности. В то же время место у прохода снимает ощущение стесненности, а вид на горизонт из окна помогает телу лучше ориентироваться в пространстве во время движения.

Дополнительное спокойствие может обеспечить бронирование места в зоне видимости откидных кресел бортпроводников. Нахождение рядом с квалифицированным персоналом создает психологическую защиту и снижает тревожность, даже если экипаж не взаимодействует с пассажиром постоянно. Это отличное решение для тех, кому необходимо ощущение контроля.

Для путешественников, которых больше всего пугает именно тряска, зона над крылом остается самым стабильным участком самолета. Хотя полностью избежать воздушных ям невозможно, именно эта часть самолета меньше всего подвержена эффекту качки. Это делает перелет значительно комфортнее как физически, так и эмоционально.

Каких зон следует избегать: шум и турбулентность

В то же время эксперт советует категорически избегать мест в самой хвостовой части самолета. На последних рядах амплитуда колебаний во время турбулентности максимальна, а высадки из самолета приходится ждать дольше всего. Кроме того, такие кресла часто имеют ограниченный наклон спинки и расположены в самой шумной зоне.

Также не стоит бронировать места рядом с туалетами и камбузом из-за постоянного потока людей. Постоянная суета, шум и посторонние звуки мешают расслабиться и создают дополнительный источник раздражения для и без того обеспокоенного пассажира.

Учет собственных потребностей и грамотное бронирование кресла перед вылетом – залог успешного путешествия. Правильно подобранное место помогает существенно уменьшить страх перед полетом и делает авиаперелет максимально приятным.

OBOZ.UA предлагает узнать о местах в самолете, которых лучше избегать во время полетов.

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