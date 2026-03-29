Избегайте их: названы 5 худших мест в самолете

Такая, казалось бы, мелочь, как место в самолете, на практике может изрядно испортить впечатление от целого путешествия. Ведь, если перелет длится более часа, неудачно выбранное кресло может заставить вас горько пожалеть об экономии или невнимательности.

Если вы выберете плохое место, вас может постигнуть множество разочарований в дороге: вам не достанется включенный в стоимость билета сэндвич или напиток, некуда будет вытянуть ноги, чтобы поменять позу, мимо вас постоянно кто-то будет ходить и мешать отдыхать. Именно поэтому издание Express обратилось к эксперту по путешествиям Андреа Платания, чтобы тот назвал несколько рядов, которые пассажиры выбирают чаще всего, а затем – больше всего об этом жалеют.

Места 11A и 11F

На бумаге эти места выглядят вполне прилично, но на практике это один из наименее выгодных вариантов. Поскольку они расположены как раз посередине самолета, вы теряете кучу мелких удобств. Например, бортпроводники обычно начинают развозить еду и напитки с обоих концов салона (с носа и хвоста). Пока тележка доедет до 11 ряда, популярные перекусы или определенные напитки могут просто закончиться. К тому же эти места расположены далеко от туалетов, а выходить из них в проход через соседей бывает довольно неудобно.

Места 30E и 30F

Главная беда здесь – постоянное движение. Эти кресла обычно расположены вплотную к туалетам, что гарантирует вам "веселое" путешествие. Проблема не только в близости к двери туалета, а в очередях пассажиров, которые будут стоять у вас над головой. Вы будете чувствовать себя так, будто сидите посреди оживленного коридора, а не в собственном кресле. Спокойно поспать или почитать в такой атмосфере точно не получится.

Места 30A и 30F

Здесь больше всего страдает комфорт. Во многих самолетах места в самом конце салона имеют ограниченную возможность наклона спинки или вообще не откидываются. Большинство людей замечает это уже в полете, когда пытаются устроиться поудобнее, а кресло – ни руш. Если вы рассчитывали отдохнуть или по крайней мере не сидеть все время с прямой спиной, как за партой, это станет неприятным сюрпризом. Кроме того, пассажиры из последних рядов выходят из самолета также последними, что может стать критичным, если у вас мало времени на пересадку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой одежды стоит избегать, чтобы не испортить себе путешествие в самолете.

