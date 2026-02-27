Какие города мира самые комфортные для жизни: свежий рейтинг
Комфортный город для жизни – это больше, чем красивые пейзажи и развитая инфраструктура. Важную роль играют уровень безопасности, доходы, доступ к медицине и стабильность рынка труда.
Именно эти критерии стали основой нового глобального исследования, которое определило самые удобные города мира для проживания. Издание Travel and Leisure рассказало, какие направления попали в топ-10.
Цюрих – самый комфортный город мира
Первое место в свежем исследовании цифровой платформы JB занял Цюрих. Швейцарский финансовый центр отметили за низкий уровень безработицы, высокую безопасность и значительный уровень доходов населения.
Уровень безработицы здесь составляет всего 2,9%, что является одним из самых низких показателей среди крупных городов мира. Кроме того, город имеет относительно низкий уровень загрязнения воздуха и качественную систему здравоохранения. Средний ежемесячный доход, который остается у жителей после расходов на жилье и базовые потребности, составляет примерно 3 966 долларов США.
Цюрих также известен как культурный и финансовый центр Швейцарии. Город привлекает благодаря стабильной экономике, развитой инфраструктуре и высокому уровню жизни. Недавно его снова назвали одним из самых умных городов мира.
Второе место – Копенгаген
На второй строчке оказался Копенгаген – столица Дании. Город получил самый высокий балл за качество жизни среди первой десятки и продемонстрировал еще более низкий уровень безработицы – 2,6%.
Впрочем, по уровню свободного дохода после обязательных расходов Копенгаген уступает лидеру: в среднем жители имеют около 1 302 долларов США в месяц.
Европа доминирует в рейтинге
В первую пятерку также вошли:
- Амстердам;
- Вена;
- Мюнхен.
В целом европейские города продолжают удерживать ведущие позиции в мировых рейтингах комфорта, несмотря на активное развитие мегаполисов Азии и Ближнего Востока.
Города США в топ-10
В десятку самых комфортных попали только два американских города:
- Сиэтл – 8 место;
- Бостон – 10 место.
Сиэтл показал второй по величине уровень свободного дохода среди городов рейтинга – около 2 703 долларов США. В Бостоне этот показатель составляет примерно 1 776 долларов.
Полный список топ-10 самых комфортных городов мира
- Цюрих;
- Копенгаген;
- Амстердам;
- Вена;
- Мюнхен;
- Хельсинки;
- Мельбурн;
- Сиэтл;
- Эдинбург;
- Бостон.
Исследование в очередной раз подтвердило: стабильная экономика, социальная безопасность и качественная городская инфраструктура остаются ключевыми факторами при выборе места для жизни.
