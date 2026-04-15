Как Санторини, но дешевле: 5 греческих островов для отпуска этим летом

Греческие острова предлагают путешественникам гораздо больше, чем раскрученные панорамы Ии или шумные улочки Миконоса. Существует целый ряд направлений, где белоснежная архитектура и лазурное море сочетаются с приятными ценами и искренним гостеприимством местных жителей.

Выбирая альтернативные острова, туристы получают возможность насладиться просторными песчаными пляжами вместо вулканических скал и попробовать настоящую домашнюю кухню, отмечает Travel Off Path. Кроме того, отсутствие огромных толп позволяет почувствовать настоящий ритм средиземноморской жизни без спешки.

Парос

Этот остров стал настоящим открытием для тех, кто ищет баланс между современным стилем и традиционным уютом.Главный портовый город Парикия поражает лабиринтами старого центра и старинными церквями, тогда как поселок Наусса предлагает атмосферу роскошного отдыха с элегантными барами и белыми аллеями, украшенными цветами бугенвиллии.

В отличие от Санторини, Парос идеально подходит для пляжного отдыха благодаря длинным песчаным берегам Golden Beach и уникальным скалистым формам Колимбитрес. Средние цены здесь значительно ниже: ужин на двоих обойдется в 55-85 евро (2800-4400 грн), а номер в бюджетном отеле будет стоить около 90-120 евро (4600-6200 грн).

Фолегандрос

Это крошечная скала посреди Эгейского моря, которая несмотря на свои малые размеры (всего 12 квадратных миль) кажется невероятно живой и уютной. Его столица, Хора, расположена на краю пропасти и считается одним из самых красивых сел Киклад благодаря своим традиционным кубическим домам и византийским храмам.

Остров идеально подходит для спокойного созерцания закатов, которые по красоте не уступают санторинским, но проходят в полной тишине. Пляж Агали с мелкой галькой и уютными тавернами обеспечит идеальный день у воды, а стоимость проживания в отелях 4* стартует от 170 евро (8700 грн).

Сифнос

Если главная цель вашего путешествия – гастрономические открытия, то Сифнос является обязательным пунктом в маршруте. Будучи родиной автора первой современной греческой кулинарной книги, остров славится своими супами из нута, тушеным мясом "мастело" и уникальной выпечкой, которую не найдешь на других островах.

Кроме вкусной еды, остров привлекает сетью старинных пешеходных троп, соединяющих отдаленные монастыри и смотровые площадки. Цены на ужин здесь одни из самых доступных – от 40 евро (2060 грн) на двоих, что делает Сифнос идеальным вариантом для длительного отдыха.

Наксос

Это большой остров, на исследование которого стоит выделить минимум неделю, ведь он сочетает в себе античную историю и величественную горную природу. Визиткой острова является Портара – уцелевшие ворота древнего храма Аполлона, откуда открывается фантастический вид на венецианские кварталы главного города.

Здесь вы найдете лучшие золотые пляжи архипелага, такие как Агиос Прокопиос и Плака, до которых легко добраться на авто. Аренда машины стоит от 35 евро в сутки (1800 грн), что позволяет свободно посещать мраморные горные деревни и виноградники в глубине острова.

Аморгос

Для тех, кто стремится к полной изоляции и аутентичности, Аморгос станет настоящим убежищем, где время будто остановилось. Остров сохранил свой деревенский характер: здесь царят крепкие семейные традиции, а белоснежные дома с голубыми окнами создают классический греческий пейзаж без лишнего пафоса.

Главной жемчужиной острова является монастырь Хозовиотисса, буквально высеченный в отвесной скале над морем. Это уникальное сооружение, напоминающее крепость, к которой ведет живописная тропа; проживание на острове стоит от 60 евро (3100 грн) за ночь в уютных гостевых домах.

