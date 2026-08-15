Как обманывают туристов в ресторанах: 5 уловок, о которых нужно знать

Отпуск за границей и так удовольствие не из дешевых. Но ведь и заведения, ориентированные на туристов, знают, как дополнительно нажиться на иностранцах.

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Мелкие доплаты, настойчивые советы официантов и привлекательные цены с напечатанными мелким шрифтом условиями способны существенно увеличить ваш счет. Прежде чем отправиться в ресторан во время отдыха, стоит разобраться, какие ловушки поджидают туристов. Издание Interia Kobieta советует не делать заказ, пока вы не проверите эти моменты.

Заказ под давлением

Во многих странах официантов популярных среди туристов ресторанов поощряют активно навязывать гостям конкретные блюда – как правило, самые дорогие. Сама по себе рекомендация – это еще не преступление. Хороший официант действительно может подсказать что-то интересное, особенно если вы не знакомы с местной кухней. Однако стоит насторожиться, когда обычный совет превращается в настойчивую агитацию любой ценой. Сигналом тревоги должны стать фразы вроде: "это наше фирменное блюдо", "у нас для вас исключительное предложение" или "это единственный шанс попробовать такое".

Если после вашего отказа официант остается дружелюбным и профессиональным – все в порядке. Если же он начинает выражать недовольство, давить или снова убеждать, речь идет скорее о попытке "накрутить" счёт, чем об искренней заботе. Важно просто чувствовать грань, где заканчивается профессиональный совет и начинается банальное выманивание денег.

Блюда на вес могут существенно опустошить кошелек

Это одна из классических ловушек, в которую часто попадают туристы. Когда речь идет о свежей рыбе, морепродуктах или стейках, цена в меню нередко указана не за готовую порцию, а за 100 граммов. На первый взгляд сумма кажется привлекательной, но итоговый чек будет зависеть от веса конкретного куска. Например, рыба весом 800 граммов по цене 80 евро за килограмм обойдется примерно в 64 евро. Прежде чем заказывать такое блюдо, уточните у официанта, сколько примерно будет весить порция и какова будет ее итоговая стоимость. Несколько секунд разговора уберегут вас от неприятного сюрприза, когда счет окажется значительно большим, чем ожидалось.

Скрытые сборы и "бесплатные" угощения

Во многих туристических ресторанах в итоговый счет могут включить плату за сервировку стола. Обычно это несколько евро с человека за вилки, салфетки или поданный хлеб. Также неожиданностью в счете могут стать закуски, которые вы вообще не заказывали – например, оливки, сыры или нарезка, принесенные "в качестве комплимента от заведения". В некоторых заведениях такие угощения являются платными, поэтому лучше сразу уточнить, это подарок или за них придется доплачивать. Похожая ситуация и с чаевыми: их могут автоматически включить в счет. Прежде чем оставлять дополнительные чаевые, проверьте, не включены ли они уже в общую сумму, чтобы не платить дважды за одну и ту же услугу.

Заказываете воду? Вас ждет сюрприз

С водой связана ещё одна специфическая практика. Заказав воду из меню, вместо закрытой бутылки вы можете получить воду в графине. При этом нередко остается загадкой, откуда эта вода и сколько она стоит. Такая "мелочь" может в итоге обернуться немалой суммой. При этом графин вполне вероятно может быть наполнен водой из-под крана. Особенно осторожными стоит быть в странах, где качество водопроводной воды оставляет желать лучшего. Чтобы избежать лишних расходов и проблем с пищеварением, всегда заказывайте воду исключительно в закрытой бутылке.

Очень привлекательная цена? Ищите дальше

На первый взгляд все может выглядеть честно. Проблема возникает тогда, когда посетитель обращает внимание только на привлекательный большой ценник, игнорируя детали. Пример: в меню указано, что кофе стоит 1,50 евро, но после заказа выясняется, что это цена за маленькое эспрессо, а не за капучино, на которое вы рассчитывали, и за добавленное молоко придется доплатить. То же самое касается и других напитков: сок за 3 евро может оказаться крошечным стаканчиком, а не полноценной порцией. Поэтому перед заказом внимательно изучайте не только цену, но и размер порции, объем и точное описание позиции.

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