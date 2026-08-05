100 тысяч долларов за ночь: где находится самый дорогой гостиничный номер в мире

Путешественники, ищущие исключительный уровень комфорта, все чаще обращают внимание на самые роскошные отели мира. Некоторые из них предлагают номера, цена которых превышает стоимость элитной недвижимости.

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Абсолютным рекордсменом по стандартной стоимости проживания считается один из пентхаусов в Дубае. За одну ночь в нем придется заплатить $100 тысяч (4 496 614 грн), зато гости получают целый комплекс уникальных привилегий, отмечает supercarblondie.com.

Самый дорогой гостиничный номер в мире

Определить самый дорогой гостиничный номер не всегда просто, ведь во время крупных международных событий цены могут резко расти. Например, в Монако во время этапа "Формулы-1" некоторые роскошные апартаменты стоят более $100 тысяч за ночь.

Впрочем, если говорить о стандартном тарифе, то первенство удерживает The Royal Mansion в отеле Atlantis The Royal в Дубае. Именно этот двухуровневый пентхаус считается самым дорогим номером в мире, доступным для бронирования по фиксированной базовой цене.

Почему проживание стоит так дорого

Одной из причин высокой стоимости является расположение отеля. Дубай привлекает туристов почти круглый год благодаря теплому климату, поэтому спрос на элитное жилье здесь стабильно высок независимо от сезона.

Сам номер занимает около 1604 квадратных метров вместе с просторной террасой. К услугам гостей:

четыре большие спальни,

частный лифт,

библиотека,

домашний кинотеатр,

официальный обеденный зал на 12 человек,

отдельная кухня для шеф-повара,

панорамный бассейн с эффектом бесконечности, из которого открывается вид на Дубай.

Эксклюзивные услуги и предметы роскоши

Помимо просторных апартаментов, гости получают сервис, который больше напоминает обслуживание в частной резиденции. В стоимость входят круглосуточные услуги личного дворецкого, собственный шеф-повар и отдельная команда охраны.

В номере также оборудованы гардеробные, используются премиальные косметические средства Hermès и Graff, а среди необычных деталей интерьера есть даже стол для настольного тенниса от Louis Vuitton.

Именно сочетание большой площади, эксклюзивной оснащенности и индивидуального сервиса делает The Royal Mansion одним из самых роскошных мест для проживания в мире.

OBOZ.UA предлагает узнать об отеле, который является рекордсменом по высоте. Здание возвели целых на 82 этажа.

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