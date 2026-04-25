Как Дубровник, но без толпы: идеальный город для отдыха в Черногории

Дубровник давно считается одним из самых привлекательных городов на Адриатике, но сегодня его все чаще ассоциируют с толпами туристов и высокими ценами. Эксперты советуют обратить внимание на Будву в Черногории – город с историческим центром, средиземноморской атмосферой и значительно более спокойным ритмом.

Путешественники все чаще обращают внимание на менее раскрученные альтернативы, которые дают похожие впечатления без такого давления массового туризма. Именно поэтому Будву все чаще рассматривают как удачную замену Дубровнику для летнего отдыха.

Будву называют жемчужиной черногорского побережья. Это город, где примерно 2,5 тысячи лет истории сочетаются с современной курортной жизнью.

Черногория все увереннее закрепляется среди новых европейских направлений, которые быстро набирают популярность. Особенно это касается прибрежных городов, где сочетаются пейзажи, история и доступ к морю, но без интенсивности пикового сезона.

Сердцем Будвы считают ее Старый город в венецианском стиле. Это средневековый квартал, который когда-то был расположен на небольшом острове, а впоследствии соединился с материком песчаной косой. Его окружают каменные оборонительные стены, а внутри – узкие мощеные улочки и площади, где хорошо чувствуется многовековое венецианское влияние.

Одной из важнейших достопримечательностей является Цитадель – средневековая крепость, с которой открываются одни из лучших панорам на побережье. Кроме пейзажей, там также есть небольшой музей с редкими картами и книгами. Еще одним узнаваемым символом города стала статуя балерины на тропе к пляжу Могрен – это одна из самых фотографируемых локаций Будвы.

Отдельного внимания заслуживает и побережье, которое называют Будванской ривьерой. Оно известно очень чистой водой, а также различными форматами отдыха. До пляжа Могрен можно дойти пешком из Старого города через живописный тоннель в скале. Пляж Яз – один из крупнейших и самых известных в этом районе, в частности благодаря концертам и фестивалям. Те, кто ищет более спокойные места, могут отправиться на остров Свети Никола, который местные называют "Гавайи". Туда можно добраться на лодке, а само место привлекает более уединенными каменистыми зонами для купания.

В то же время Будва имеет и совсем другую сторону – ее называют столицей ночной жизни Балкан. Именно здесь расположен Top Hill, который регулярно попадает в списки лучших открытых клубов мира. Он стоит на холме с видом на город и усиливает образ Будвы как места, где история сочетается с очень современной энергией.

Чтобы избежать сильной жары и наибольшего наплыва отдыхающих, лучшим временем для поездки называют май – июнь или сентябрь. В эти месяцы можно насладиться солнцем на Адриатике без той изнурительной интенсивности, которая характерна для июля и августа.

Добраться до Будвы удобнее всего через аэропорт Тиват, который расположен примерно в 30 минутах езды. Также можно лететь в Подгорицу или даже в аэропорт Дубровника в Хорватии, откуда до Будвы тоже относительно недалеко. Весной можно найти и бюджетные варианты перелета.

