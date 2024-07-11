Известны винницкие фонтаны: какие из них обязательно стоит увидеть

Продолжаем путешествовать по Украине, ведь множество ее достопримечательностей достойны внимания. Сегодня отправляемся на экскурсию по водным инсталляциям Винницы. Куда пойти в первую очередь – рассказываем дальше.

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Набережная Roshen

Здесь находится самый большой в мире речной светомузыкальный фонтан. Он располагается в русле Южного Буга и имеет длину 140, а высоту – 60 метров. Фонтан был открыт еще 4 сентября 2011 года, и с тех пор он постоянно собирает вокруг себя множество туристов.

Обязательно придите сюда вечером. После заката здесь начинается настоящее шоу. Спектакли проходят с использованием лазерного проектора, который позволяет демонстрировать видео на струях воды в формате 3D.

Кстати, проект стал одним из символов города. Его даже занесли в туристические путеводители.

Световое зрелище можно увидеть в будние дни (кроме вторника).

Площадь Константина Могилка

Пешеходный фонтан располагается в районе Лесопарка в начале Проспекта Космонавтов. Его обустроили во время реконструкции участка в 2018 году.

Рядом размещается памятник авиаторам-освободителям. Его установили еще в 1969-м и посвятили пилотам, участвовавшим в освобождении Винницы от немецко-фашистских захватчиков. Скульптура изображает модель самолета МИГ-15.

В жаркие дни фонтан позволяет хорошенько освежиться.

Проспект Космонавтов

Водяную скульптуру открыли еще 25 мая 2018 года. Сама площадь имеет форму круга, на котором размещается примерная модель Солнечной системы с девятью планетами. А еще в центре находится фигура Атланта с шаром над головой.

Площадь Независимости

Здесь располагаются два одинаковых на вид объекта. В народе их называют змейками. Что интересно, инсталляцию построили так, чтобы на ее краях можно было посидеть. Поэтому здесь бывает немало людей. Если придете сюда в вечернее время, то сможете полюбоваться подсветкой. Она гармонично смешивается со схемой площади.

На территории часто проводятся тематические фотосессии и встречается молодежь.

Европейская площадь

Фонтан располагается вблизи водонапорной башни. Он отличается оригинальным дизайном: каменным шаром, из вершины которого льется вода. Вечером струи фонтана подсвечиваются цветным светом.

Центральный парк имени Леонтовича

Здесь размещается старейшая инсталляция города. Кстати, долгое время она находилась в полуразрушенном состоянии. В 2013 году ее отреставрировали и восстановили почти до аутентичного вида. С тех пор водная локация пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города.

Винницкая арка

Одна из значимых достопримечательностей Винницы. Скульптура символизирует небосвод планеты, а шпиль рядом — полет ракеты в Космос. Здесь построили интересный фонтан. Он представляет собой круглую чашу с гранитными бортами, из которой бьют струи воды. Находится конструкция на площади Константина Могилка.

Завод "Маяк"

Искусственный водопад был построен несколько десятилетий назад. Он имел вид нескольких емкостей прямоугольной формы. В течение некоторого времени находился в заброшенном состоянии. Наконец-то в 2016-м его возобновили, но в меньших масштабах. Теперь объект похож на гриб и подсвечивается ночью.

Аллея улицы Пирогова

Небольшой фонтан построили как центральную композицию бульвара. Но он поражает посетителей не размерами, а внешним видом. Изюминкой фонтана является чаша с геометрическими гранитными кубами внутри. Кстати, здесь часто дети спасаются от жары. Садятся на фигуры и погружают ноги в воду. Такая процедура очень освежает.

Площадь Каличанская

Комплекс рукотворных водопадов находится перед ЦУМом. Два из них имеют вид полукругов. Его открыли в 2016-м, а само строительство длилось 5 лет. Кстати, неподалеку находится инсталляция "Я люблю Винницу", возле которой можно сделать фото на память.

Улица Липовецкая

Сразу напротив центрального входа в кондитерскую фабрику Roshen располагается пешеходный водный объект. Здесь часто можно встретить детей, ведь запах шоколада витает в воздухе. Поскольку конструкция не имеет никаких дополнительных фигур, она является отличным спасителем от жары. Струи воды бьют прямо из-под земли, а гости и жители города обожают под ними проходить.

Приезжайте в Винницу и наслаждайтесь красотой фонтанов!

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